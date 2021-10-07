Команда из 40 бывших следователей правоохранителей The Case Breakers заявила, что они идентифицировали личности убийцы Зодиака.

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Кто мог быть Зодиаком

Группа подала в суд доказательства и десятки фотографий из бывшей темной комнаты мужчины. Следователи считают, что мужчина умер в 2018 году. Это Гэри Фрэнсис Пост – ветеран воздушных сил США.

Журналисты пытались связаться с членами семьи мужчины, но не получилось.