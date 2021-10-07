Команда из 40 бывших следователей правоохранителей The Case Breakers заявила, что они идентифицировали личности убийцы Зодиака.

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Кто мог быть Зодиаком

Группа подала в суд доказательства и десятки фотографий из бывшей темной комнаты мужчины. Следователи считают, что мужчина умер в 2018 году. Это Гэри Фрэнсис Пост – ветеран воздушных сил США.

Журналисты пытались связаться с членами семьи мужчины, но не получилось.


Гэри Пост / Фото The Case Breakers

Что известно об убийце Зодиаке

  • Зодиак был одним из самых загадочных преступников в истории. Он был "активным" в 60-х годах на территории Северной Калифорнии и Сан-Франциско.
  • Прозвище Зодиак маньяк придумал себе сам.
  • Его связывают с 5 убийствами, совершенными в районе залива Сан-Франциско. Однако сам Зодиак утверждал, что убил 37 человек.
  • Убийца в 1969 году отправлял в газеты свои шифры. Он угрожал новыми убийствами, если те не опубликуют их.
  • Есть четыре криптограммы. Зодиак говорил, что в одной из них раскрыта его личность. Уже расшифровали 2. В одной маньяк признавался, что любит убивать. В другой – рассказывал, что не боится смерти.
  • Преступника ищут уже более 50 лет.