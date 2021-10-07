Независимые следователи заявили, что раскрыли личность таинственного убийцы Зодиака

Независимая группа следователей заявила, что раскрыла личность серийного убийцы Зодиака. Хотя это неофициальная версия, поскольку правоохранительные органы еще расследуют это дело.

Команда из 40 бывших следователей правоохранителей The Case Breakers заявила, что они идентифицировали личности убийцы Зодиака.

К теме Послание загадочного серийного убийцы Зодиака удалось расшифровать спустя полвека

Кто мог быть Зодиаком

Группа подала в суд доказательства и десятки фотографий из бывшей темной комнаты мужчины. Следователи считают, что мужчина умер в 2018 году. Это Гэри Фрэнсис Пост – ветеран воздушных сил США.

Журналисты пытались связаться с членами семьи мужчины, но не получилось.