Независимые следователи заявили, что раскрыли личность таинственного убийцы Зодиака
7 октября 2021 , 10:56Читати новину українською
Источник:CNN
Независимая группа следователей заявила, что раскрыла личность серийного убийцы Зодиака. Хотя это неофициальная версия, поскольку правоохранительные органы еще расследуют это дело.
Команда из 40 бывших следователей правоохранителей The Case Breakers заявила, что они идентифицировали личности убийцы Зодиака.
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Кто мог быть Зодиаком
Группа подала в суд доказательства и десятки фотографий из бывшей темной комнаты мужчины. Следователи считают, что мужчина умер в 2018 году. Это Гэри Фрэнсис Пост – ветеран воздушных сил США.
Журналисты пытались связаться с членами семьи мужчины, но не получилось.
Гэри Пост / Фото The Case Breakers
Что известно об убийце Зодиаке
- Зодиак был одним из самых загадочных преступников в истории. Он был "активным" в 60-х годах на территории Северной Калифорнии и Сан-Франциско.
- Прозвище Зодиак маньяк придумал себе сам.
- Его связывают с 5 убийствами, совершенными в районе залива Сан-Франциско. Однако сам Зодиак утверждал, что убил 37 человек.
- Убийца в 1969 году отправлял в газеты свои шифры. Он угрожал новыми убийствами, если те не опубликуют их.
- Есть четыре криптограммы. Зодиак говорил, что в одной из них раскрыта его личность. Уже расшифровали 2. В одной маньяк признавался, что любит убивать. В другой – рассказывал, что не боится смерти.
- Преступника ищут уже более 50 лет.