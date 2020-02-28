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      Незаживающие раны на теле Украины, или Почему Крым никогда не станет российским

      -
      Крымская рана на теле Украины / Крым.Реалии

      Российские политики и пропагандисты как по команде стали возмущаться решением президента Украины Владимира Зеленского учредить День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

      На заявление Зеленского немедленно откликнулся пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявивший, что решение Зеленского "никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма". Разумеется, высказались руководители структур власти оккупированного полуострова, журналисты, представители режима Януковича. Но это – предсказуемая реакция.

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      Предсказуемая потому, что в Москве убедили себя, что со временем о Крыме в Украине забудут, с оккупацией смирятся. И то, что спустя шесть лет после оккупации полуострова принято решение ежегодно вспоминать об этом преступлении на государственном уровне, не может не вызывать бешенства в Кремле.

      Но чего возмущаться-то? Россия пытается добиться от Украины признания того, что имела право на аннексию части ее территории без учета мнения украинского государства и граждан Украины. Признания того, что международное право и договора, подписанные президентами Украины и России, не имеют ровно никакого значения. Какое государство может пойти на такой позор?

      Поэтому мнение о том, что со временем крымская рана зарубцуется и о полуострове забудут, ошибочно. Крым не похож на другие конфликты на постсоветском пространстве именно потому, что ни до, ни после аннексии Крыма Россия открыто не претендовала на чужие территории. Да, и Приднестровье, и Абхазия с Южной Осетией, и Донбасс – это открытые раны. Но это раны, от которых можно найти лекарство – или, по крайней мере, есть иллюзия, что можно найти.

      А лекарство от незаживающей раны Крыма на теле Украины, как кащеева смерть, похоже, спрятано в Кремле, в самом главном кабинете. Именно поэтому есть четкое понимание того, что эта рана на теле Украины зажить не может, что она болит и кровоточит.

      Владимир Зеленский своим указом просто еще раз подчеркнул эту реальность. Реальность, которую видят в Крыму. Реальность, которую видят в Украине. Реальность, которую видят в мире. Реальность, которую рано или поздно заметят и в России.

      Источник: Крым.Реалии

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      Автор: Виталий Портников
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Война на Донбассе Российская пропаганда
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