"Нездоровый" посипака Путина Кобзон попал в больницу
Российского и советского певца Иосифа Кобзона, который поддерживает агрессивную политику президента страны Владимира Путина, был госпитализирован в одну из клиник Москвы.
Об этом рассказала пресс-секретарь артиста, передает российский 5 канал.
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По его словам, артист – "нездоров", однако чем именно он болеет, пока неизвестно.
"У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он – нездоров, но это не значит, что у нас есть какие-то проблемы", – отметила пресс-секретарь Кобзона.
Ресурс добавляет, что о проблемах со здоровьем 80-летнего Кобзона сообщалось уже давно. Так, на видео с концерта поэта-песенника Михаила Гуцериева, который состоялся в конце мая, четко видно, как Иосиф Кобзон передвигается с трудом, и его поддерживает помощник.
Кобзон передвигается с проблемами: видео
Российские СМИ, в свою очередь, пишут, что певец сам обратился в одну из московских клиник с жалобами на ухудшение самочувствия, и врачи предложили ему остаться на обследование.
К слову, в 2005 году у Иосифа Кобзона диагностировали онкологическое заболевание: он перенес две операции и с тех пор находится под постоянным наблюдением врачей.
Напомним, в начале апреля сообщалось, что Иосиф Кобзон был срочно госпитализирован из-за проблем с сердцем.