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"Нездоровый" посипака Путина Кобзон попал в больницу

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Йосип Кобзон потрапив до лікарні
Йосип Кобзон потрапив до лікарні / Соцмережі

Российского и советского певца Иосифа Кобзона, который поддерживает агрессивную политику президента страны Владимира Путина, был госпитализирован в одну из клиник Москвы.

Об этом рассказала пресс-секретарь артиста, передает российский 5 канал.

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По его словам, артист – "нездоров", однако чем именно он болеет, пока неизвестно.

"У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он – нездоров, но это не значит, что у нас есть какие-то проблемы", – отметила пресс-секретарь Кобзона.

Ресурс добавляет, что о проблемах со здоровьем 80-летнего Кобзона сообщалось уже давно. Так, на видео с концерта поэта-песенника Михаила Гуцериева, который состоялся в конце мая, четко видно, как Иосиф Кобзон передвигается с трудом, и его поддерживает помощник.

Кобзон передвигается с проблемами: видео

Российские СМИ, в свою очередь, пишут, что певец сам обратился в одну из московских клиник с жалобами на ухудшение самочувствия, и врачи предложили ему остаться на обследование.

К слову, в 2005 году у Иосифа Кобзона диагностировали онкологическое заболевание: он перенес две операции и с тех пор находится под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что Иосиф Кобзон был срочно госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Теги: Новости России LifeStyle Новости культуры Музыка
Источник: 24 Канал
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