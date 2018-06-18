"Нездоровый" посипака Путина Кобзон попал в больницу

Российского и советского певца Иосифа Кобзона, который поддерживает агрессивную политику президента страны Владимира Путина, был госпитализирован в одну из клиник Москвы.

Об этом рассказала пресс-секретарь артиста, передает российский 5 канал.

Читайте также: Известного российского певца Иосифа Кобзона лишили наград Украины

По его словам, артист – "нездоров", однако чем именно он болеет, пока неизвестно.

"У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он – нездоров, но это не значит, что у нас есть какие-то проблемы", – отметила пресс-секретарь Кобзона.

Ресурс добавляет, что о проблемах со здоровьем 80-летнего Кобзона сообщалось уже давно. Так, на видео с концерта поэта-песенника Михаила Гуцериева, который состоялся в конце мая, четко видно, как Иосиф Кобзон передвигается с трудом, и его поддерживает помощник.

Кобзон передвигается с проблемами: видео

Российские СМИ, в свою очередь, пишут, что певец сам обратился в одну из московских клиник с жалобами на ухудшение самочувствия, и врачи предложили ему остаться на обследование.

К слову, в 2005 году у Иосифа Кобзона диагностировали онкологическое заболевание: он перенес две операции и с тех пор находится под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что Иосиф Кобзон был срочно госпитализирован из-за проблем с сердцем.