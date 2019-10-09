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      Нежелание правительства иметь честный обратный сигнал от бизнеса: Ляпина о причинах увольнения

      9 Читати новину українською
      Ксения Ляпина
      Ксения Ляпина / vezha.vn.ua

      Экс-глава Государственной регуляторной службы узнала о своем увольнении из Facebook.

      "Меня не беспокоит мое увольнение, а больше я переживаю из-за планов правительства изменить регуляторную политику в государстве, как таковую. Потому что пока это единственный государственный орган, мешающий правительству делать глупости в отношении предпринимателей", – заявила "5 каналу" Ксения Ляпина, находясь в рабочей командировке в Житомир.

      Она рассказала, что узнала новость об увольнении исключительно из Фейсбука министра экономики Тимофея Милованова. Ляпина добавила, что ожидала подобного сценария.

      "Я прогнозировала, что это будет, но не знала когда. Регуляторная служба давала сигналы о влиянии на среду предпринимательскую. Этот сигнал всегда был экономически обоснован, а правительство, кажется, не хотело его слышать", – сказала Ляпина.

      Также Ляпина акцентировала на ряде принятых законопроектов, после анализа которых Государственная регуляторная служба выступала с критикой. Например, о негативном влиянии так называемого "ФОПовского пакета", в отношении кассовых аппаратов и кэшбэка.

      "Так же мы сигнализировали и о существенных рисках законопроекта 1210, который фактически на всю систему налогообложения накладывает очень большие риски. Мы аргументированно доказали, что фактически он приведет к крайне негативным последствиям и нестабильности предпринимательской среды как таковой", – отметила Ксения Ляпина.

      "Так же мы высказывались против существующего формата закона "О рынке земли", который был принят и зарегистрирован в Верховной Раде. Все это и стало так называемым внутренним алярмом, который создал негативные эмоции относительно Регуляторной службы", – подытожила она.

      Ранее в студии 5.ua высказали позицию, что идея о создании рынка земли в Украине сталкивается с политическим сопротивлением, включая Игоря Коломойского.

      blog_ava
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      Теги: Кабинет Министров Украины Тимофей Милованов Налоговый кодекс
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