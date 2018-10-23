11:35
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Нежное платье и шляпка: Меган Маркл очаровала новым выходом

      443 Читати новину українською
      Меган Маркл и принц Гарри
      Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

      Герцогиня и герцог Сассекские с официальным визитом прибыли в Фиджи – это страна в Океании, состоящая из островов. Там 37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри проведут несколько дней в рамках королевского тура.

      Недавно они посетили остров Фрейзер и на следующий день прилетели в Фиджи. Меган и Гарри очень торжественно встречал почетный караул.

      Читайте также: Меган Маркл подчеркнула округлый живот платьем с разрезом: фото

      Беременная Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Фиджи

      Пару встречали очень торжественно

      Для такого события Меган выбрала миди-платье с длинными рукавами от австралийского бренда Zimmerman. Такого же цвета герцогиня подобрала аккуратную шляпку от Stephen Jones.

      У Маркл были еще и особые украшения: браслет, подаренный принцем Чарльзом, и серьги, которые ей презентовала королева Елизавета II.

      Принц Гарри же был в сером классическом костюме, пиджак которого украсили почетные награды.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      сегодня , 11:00 Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      Катерина Петренко
      Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      сегодня , 10:02 Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      Інна Жолобович
      Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      сегодня , 10:00 Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      Віталій Шабунін
      Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      сегодня , 08:40 Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      Артем Овдієнко
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      сегодня , 08:33 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Необычное ДТП в Черновцах: в аварию попал раритетный автомобиль
       26 июня 2016 , 10:10
      Рада приняла бюджет на 2013 год
       6 декабря 2012 , 11:04 1
      Наставник Коноплянки признался, что сказал в перерыве матча против Боруссии Ярмоленко, в котором Шальке чудом отыграл 4 гола
       26 ноября 2017 , 09:50
      Леванте сенсационно обыграл Барселону в сверхрезультативном матче, прервав ее беспроигрышную серию в чемпионате
       13 мая , 23:43
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук