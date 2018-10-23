Нежное платье и шляпка: Меган Маркл очаровала новым выходом

Герцогиня и герцог Сассекские с официальным визитом прибыли в Фиджи – это страна в Океании, состоящая из островов. Там 37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри проведут несколько дней в рамках королевского тура.

Недавно они посетили остров Фрейзер и на следующий день прилетели в Фиджи. Меган и Гарри очень торжественно встречал почетный караул.

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Беременная Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Фиджи

Пару встречали очень торжественно

Для такого события Меган выбрала миди-платье с длинными рукавами от австралийского бренда Zimmerman. Такого же цвета герцогиня подобрала аккуратную шляпку от Stephen Jones.

У Маркл были еще и особые украшения: браслет, подаренный принцем Чарльзом, и серьги, которые ей презентовала королева Елизавета II.

Принц Гарри же был в сером классическом костюме, пиджак которого украсили почетные награды.