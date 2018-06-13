Нежность в постели: в сети появились очаровательные фото Сергея Бабкина с женой

Семейная идиллия Сергея и Снежаны Бабкиных стала уже своеобразным ориентиром для супружеских пар. Звезды до сих пор испытывают чувство влюбленности и выглядят по-настоящему счастливо во время каждого публичного выхода.

Никто и сомневаться бы не стал, что Сергей и Снежана Бабкины имеют идеальные отношения. Ведь пара не только на светских мероприятиях демонстрирует нежность и заботливость, но и дома, подальше от общественности. Так, Instagram-страница супругов изобилует волшебными снимками влюбленных. А недавно Сергей и Снежана удивили всех повторным венчанием.

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"У этой девушки есть все, в чем я нуждаюсь", – пояснил Сергей Бабкин.

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 12 Тра 2018 р. о 12:30 PDT

И это не единственные сюрпризы от Сергея и Снежаны Бабкиных. Супруги снялись для журнала Viva, где звезды примеряли нежные и трогательные образы. Перед камерой певец и его жена позировали в постели. Супруги нежно обнимались и целовались. Черно-белые цвета снимков добавили еще большей интимности фотографиям.

Сергей и Снежана Бабкины



Нежная фотосессия известного супружества Бабкиных Очаровательная Снежана и Сергей Бабкины

Сергей Бабкин и его жена