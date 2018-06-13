11:52
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, 12 июня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, 12 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Нежность в постели: в сети появились очаровательные фото Сергея Бабкина с женой

230 Читати новину українською
Сергей Бабкин с женой Снежаной
Сергей Бабкин с женой Снежаной / Фото из свободных источников

Семейная идиллия Сергея и Снежаны Бабкиных стала уже своеобразным ориентиром для супружеских пар. Звезды до сих пор испытывают чувство влюбленности и выглядят по-настоящему счастливо во время каждого публичного выхода.

Никто и сомневаться бы не стал, что Сергей и Снежана Бабкины имеют идеальные отношения. Ведь пара не только на светских мероприятиях демонстрирует нежность и заботливость, но и дома, подальше от общественности. Так, Instagram-страница супругов изобилует волшебными снимками влюбленных. А недавно Сергей и Снежана удивили всех повторным венчанием.

Читайте также: Снежана Бабкина рассказала, как "намечтала" мужу Сергею судейство в "Голосе страны"

"У этой девушки есть все, в чем я нуждаюсь", – пояснил Сергей Бабкин.

 

И это не единственные сюрпризы от Сергея и Снежаны Бабкиных. Супруги снялись для журнала Viva, где звезды примеряли нежные и трогательные образы. Перед камерой певец и его жена позировали в постели. Супруги нежно обнимались и целовались. Черно-белые цвета снимков добавили еще большей интимности фотографиям.

Сергей и Снежана Бабкины


Нежная фотосессия известного супружества БабкиныхОчаровательная Снежана и Сергей Бабкины

Сергей Бабкин и его жена


Нежные объятия супругов Бабкиных

Теги: Новости Украины LifeStyle Сергей Бабкин Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
сегодня, 11:16 Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
Олександра Устінова 69
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сегодня, 11:15 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 131
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
12 июня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сегодня, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 199
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 июня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 2140
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук