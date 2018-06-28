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Нежный пудинг с ягодами: легкий рецепт завтрака

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Нежный пудинг с ягодами: легкий рецепт завтрака
Нежный пудинг с ягодами: легкий рецепт завтрака / www.pexels.com

Мы неоднократно слышали слово "пудинг" с экранов телевизор и из блогов выдающихся шеф-поваров. Такой завтрак является очень вкусным и легким для вашего желудка, но наибольшее его преимущество в том, что он диетический.

Для приготовления такого десерта можно использовать овсянку. Если вы ее замочите еще вечером, то к утру в холодильнике она станет нежной и ароматной, вобрав в себя ваш любимый напиток – молоко или йогурт. А добавив к ней ароматные специи – ваш десерт может быть еще и достаточно пикантным.

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Предлагаем в официальный выходной день побаловать себя и своих родных отличным вариантом нежного завтрака!

Нежный пудинг с ягодами: рецепт

Ингредиенты: 100 г овсяных хлопьев, 200 мл натурального йогурта, ягоды по вкусу, ваниль, корица или кардамон тоже по вкусу.

Как приготовить пудинг с ягодами?

Смешайте в одной посуде хлопья, любимые специи и йогурт. Оставьте в холодильнике на ночь. А утром только добавьте ягоды, кокосовую стружку, орехи или сухофрукты, которые прекрасно дополнят ваш десерт.

Теги: LifeStyle Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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