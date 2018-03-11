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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Незвідана Україна: де надихнутись славетною історією козаків

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Присамарський край
Присамарський край / Фото з сайту pishanka.dp.ua

Козацький край. Дух свободи, волі і відваги. Тут все нагадує про колишню славу наших предків. Дике поле і незвичайна степова річка Самара.

Єдиний у світі дев’яти купольний храм, який був збудований без єдиного залізного цвяха. І унікальна козацька лікарня. Все це – "Незвідана Україна. Присамар'я".

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М'який клімат, унікальна природа, поклади корисних копалин та підземні джерела з мінеральною водою. Все це можна побачити тільки тут.

Свій слід у Присамар'ї залишили як природа, так і наші предки. Козацький край на берегах річки Самари буквально зачаровує туристів.

Наше Присамар'я – це територія, яка витягнута вздовж течії річки Самара, витоки якої починаються на Донбасі і закінчується впадіння в Дніпро в районі Ігреньского півострова, басейн річки Самари включає в себе не тільки русло та численні стариці, але й дуже обширі плавні.

Джерело: UATV

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Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Украины Новости культуры История Публикации отдых Путешествия
Источник: 24 Канал
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Новости за 11 марта
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