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NHL: "Вашингтон" обыграл "Тампу" в первом матче финала Восточной конференции

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"Вашингтон" победил в первом матче финала Восточной конференции NHL / NHL

В США начались матчи финалов Восточной и Западной конференции NHL. В первом матче "Вашингтон Кэпиталз" (Washington Capitals) отправилась на игру против "Тампа-Бэй Лайтнинг" (Tampa Bay Lightning).

В каждом из периодов зрители "Амели Арена" увидели по две заброшенные шайбы. Однако в первых двух забивали только гости, доведя счет до разгромного 0:4. По два очка в свой актив записали российские легионеры "Вашингтона" Овечкин (гол + пас) и Кузнецов (две передачи), а также Оши (две передачи).

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"Тампа" сумела ответить лишь в третьем периоде. Однако двух шайб не хватило, чтобы не проиграть "Вашингтону" в этом матче. Поэтому именно столичная команда одерживает первую победу в серии до четырех побед. Следующая игра запланирована на 13 мая (в Украине уже будет 14 мая) на площадке "Тампы". Только после этого серия переедет в Вашингтон.

Что касается Западной конференции, то в финале сыграют "Вегас Голден Найтс" (Vegas Golden Knights) и "Виннипег Джетс" (Winnipeg Jets). Первая игра – 12 мая (13 мая в Украине) в Виннипеге.

Теги: Новости США Новости спорта Хоккей
Источник: 24 Канал
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