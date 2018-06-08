НХЛ: "Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

В Парадайс (пригород Лас-Вегаса) был сыгран пятый матч финальной серии между местными "Вегасом" и "Вашингтоном". В этом поединке определился победитель Кубка Стэнли.

"Вегас", который был создан лишь в 2017 году, в свой первый год в НХЛ выиграл финал Западной конференции. И мог претендовать на победу в финале Кубка Стэнли.

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Противостояла им команда из "Вашингтона". Столичная команда тоже ни разу не выигрывала Кубок Стэнли. Поэтому в 2018 году у трофея мог появиться новый владелец.

Первый матч финала в Вегасе выиграли "Золотые рыцари". Однако уже следующую игру они проиграли. Поэтому когда серия переехала в Вашингтон, счет в финале был равный 1:1. В столице США оба матча закончились победой хозяев площадки. Следовательно перед пятой игрой в Вегасе счет был уже 3:1 в пользу "Вашингтона", и пятая игра могла определить обладателя Кубка Стэнли.

Первый период в матче 7 июня (ночь на 8 июня в Украине) закончился без заброшенных шайб. Во втором периоде первыми вперед вышли игроки "Вашингтона". И вскоре "Вегас" сравнял счет.

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Меньше чем за минуту "Вашингтон" воспользовался игрой в большинстве, и российский легионер Александр Овечкин вновь вывел свою команду вперед. Но "Вегас" сумел сравнять счет, а когда россиянин получил две минуты штрафа, хозяева вышли вперед. После этой шайбы сразу четверо игроков (по двое из каждой команды) за "грубую игру" отправились на скамейку.

Удержать победный счет "Вегасу" на удалось. Шайбы Смит-Пелли и Эллера в третьем периоде принесли победу "Вашингтону". Команда впервые в истории стала победителем Кубка Стэнли.

Видео празднования "Вашингтоном" победы в Кубке Стэнли

Вегас – Вашингтон 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Счет в серии 1:4