Ни капли человечности: в России неизвестные жестоко убили табун лошадей с жеребятами

В Алтайском крае, что в России, неизвестные расстреляли табун из 53 лошадей и жеребят. Они были на выпасе на поле между двумя деревнями.

Среди более полусотни убитых животных – кобылы с жеребятами. Также были и те, что еще не успели дать потомство.

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Владелец говорит, что табун проверяли 2 – 3 раза в неделю

Владелец табуна уверяет, что лошадей проверяли дважды или трижды в неделю. Однако последнюю поездку отложили из-за сильного тумана. Вечером этого же дня мужчине позвонили, что табун – мертв.

Их загнали в угол и по-снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку, под сердце. Это не человек какой-то, зверь,

– сказал владелец табуна.

По факту ужасного преступления полиция открыла уголовное дело и начала расследование. Ущерб оценили в 5 миллионов рублей.

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