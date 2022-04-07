Бойкот России цивилизованными странами должен превратить его в остров, полностью закрытую экономику, советского или северокорейского типа, где глобальным компаниям с именем не будет места.

Тотальный бойкот России

Мы должны давить как общество на все европейские, западные и восточные компании, заставлять выходить из рынка, контролируемого преступной системой.

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На уровне санкций официальных государств и проявлений сознательного активизма, например, как на границе Польши и Беларуси, где активисты сдерживают поток авто на Россию.

Или, например, когда страны Балтии стали отказываться от российского газа и нефти.

"Париматч", что с позицией?

Но не только глобальные компании должны оставлять российский рынок, но и наши тоже. И липецкие конфеты, и фэшн-бренды и трендовые букмекеры.

Когда украинский гранд "Париматч" выжидает неделю, чтобы отозвать франшизу? Или, например, когда полностью не выходит из России? Или вообще не выходит из Беларуси? Это выглядит очень провокативно и цинично.

Ведь весь мир поддерживает нас и идет на жертвы, а наши компании решили занять позицию на двух стульях. И социальными акциями на десятую часть уплаченных налогов там, здесь не отыгрываешься.

Пора определиться

Настало время, когда компаниям нужно иметь четкую геополитическую позицию. И прятаться за спортом или "мы вне политики" не получится. А поддержка так называемых "белорусских футболистов", играющих в российских клубах, пока выглядит очень безответственно.

Экономический фронт пока не менее важен, чем дипломатический, гуманитарный и военный. Ни наши, ни западные компании не должны деньгами кормить врага.

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