Ни чести, ни достоинства и такие трусливые, – волонтер морально разнесла боевиков из России

Россия никогда не переживала за людей, которые за нее воюют, в частности на Донбассе. Тем более, и те не имеют ни офицерской чести, ни достоинства и очень трусливы.

Об этом рассказала волонтер Киевского военного госпиталя Наталья Юсупова в комментарии ресурсу "Обозреватель".

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Как отметила активистка, российским оккупантам, воюющим на Донбассе, не хватает офицерской чести даже для того, чтобы признать свое присутствие на Украине.

"О какой чести вообще речь? Они не имеют чести и офицерского достоинства сказать: да, мы там есть, мы участвуем в этой войне. О какой чести можно говорить априори?" – подчеркнула волонтер.

В частности, в подтверждение этих слов она привела пример.

"У нас в 2015 году были военнопленные офицеры с РФ, они лежали у нас в госпитале. О какой чести можно говорить, они – такие трусливые. Мне врач рассказывал, как один из них говорил: "Только не удаляйте мне органы..." – отметила Юсупова.

В то же время она отметила, что Россия никогда не переживала за людей, которые за нее воюют.

"У нас часто погибают россияне на Донбассе, и их тела просто закапывают, не сообщая родственникам. Как ребята рассказывали, мы просили "сепаров" забрать тела наших соотечественников и даже платили за это деньги, а они даже не хотят тела своих забирать – им это не нужно", – добавила волонтер.

К слову, недавно стало известно, что на Донбассе был ликвидирован наемник из России Алексей Бирюлин. Тот отличился, в частности, тем, что топтался по флагу Украины.