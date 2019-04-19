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      Ни модераторов, ни регламента: штабы Зеленского и Порошенко до сих пор не договорились о дебатах

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      Штабы Зеленского и Порошенко до сих пор не договорились относительно дебатов
      Штабы Зеленского и Порошенко до сих пор не договорились относительно дебатов / Фото из открытых источников

      Представители штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского до сих пор не пришли к согласию по регламенту дебатов на НСК "Олимпийский" и их модераторов. Какие елеканалы будут транслировать событие – также вопрос.

      Никакого решения по этим вопросам пока нет, сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, пишет "Укрифнорм".

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      Он отметил, что между собой штабы также окончательно не согласовали ни своих ведущих модераторов, ни присутствующих журналистов с Общественного. При этом Аласания напомнил, что НСТУ отвечает за режиссуру события.

      Мы не берем в этом участия. За исключением лишь того, что на этих дебатах будет работать наш режиссер – о чем штабы сами попросили, потому что доверят нам. И все. Другое – сигнал, организация и все остальное – это решают они, штабы. С одной стороны, от Зеленского, насколько я понял, там должен быть Кирилл Тимошенко, а от Порошенко – Алексей Семенов, генпродюсер "Прямого",
      – пояснил Аласания.

      Кроме того, регламент выступлений на стадионе штабы тоже точно не определили, как и не договорились о количестве вопросов.

      "Они спрашивали о поминутном регламенте – я им его прислал. Придержатя ли они его? – это уже вопрос. Я даже не знаю, сколько вопросов, – они не могут договориться об этом", – сказал председатель Общественного.

      Так, штаб Порошенко предлагает хронометраж вопросов, то есть 30 секунд – на вопрос, три минуты – ответ. Зато в команде Зеленского настаивают на измерении не в соответствии с временем, а в соответствии с количеством вопросов. Там предлагают ограничиваться тремя вопросами.

      Кроме того, Аласания отметил, что сигнал для трансляции дебатов на "Олимпийском" – открытый, а потому практически невозможно отследить, какие именно телеканалы покажут это событие в эфире.

      Поскольку трансляция этого события признана законом как агитация, то каналы будут делать это на свой страх и риск. Поэтому из-за этого вещатели будут противоречить ЦИК и, возможно, Нацсовету (по вопросам телевидения и радиовещания, – ред.). Но если все каналы вместе это сделают, то я не думаю, что ЦИК и Нацсовет будут иметь что-то против,
      – считает он.

      Отметим, после дискуссии Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" дебаты должны состояться еще и в студии Общественного, как это предусматривает закон. Согласно решению ЦИК, там они будут проходить с 21:00 до 22:00, чтобы политики смогли со стадиона вовремя прибыть на телеканал. Однако там оба кандидата вряд ли встретятся, ведь Зеленский участвовать в дебатах на Общественном отказывается.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Петр Порошенко
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