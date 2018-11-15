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      Ни один чиновник Украины не привлечен к ответственности за коррупционные действия, – МВФ

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      В МВФ раскритиковали Украину за отсутствие результатов борьбы с коррупцией
      В МВФ раскритиковали Украину за отсутствие результатов борьбы с коррупцией / Radiosvoboda.org

      Ключевые кредиторы Украины – Международный валютный фонд и Всемирный банк заявили о низких результатах действий государства в борьбе с коррупцией. Ее уровень в дальнейшем является высоким.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

      Мы видим существенный прогресс в создании антикоррупционных органов. В то же время эффективность борьбы с коррупцией очень низкая: ни одного чиновника не привлекли к ответственности за коррупционные деяния, несмотря на то, что Украина широко воспринимается, как страна с высоким уровнем коррупции,
      – сказал постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман.

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      На остроте вопроса с коррупцией в Украине отметила и директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

      "Высокий уровень коррупции в Украине и верховенство личных решений вместо верховенства права – это то, что сдерживает инвесторов. Мы много общаемся с разными инвесторами, мы видим, что возможности для инвестиций в Украину есть, но, вместе с тем, мы видим обеспокоенность инвесторов этими вопросами", – сказала она.

      К слову, согласно результатам социологического опроса, большинство украинцев считают, что именно коррупция больше всего мешает развитию государства.

      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Инвестиции Всемирный банк МВФ
      Источник: 24 Канал
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