Ни один из нас детей больше не хочет, –Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с Брэдом Фэлчаком

Американская актриса Гвинет Пэлтроу и продюсер Брэд Фэлчак сыграют свадьбу в Нью-Йорке уже в конце лета. Отмечается, что празднование пройдет в доме невесты.

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на Page Six.

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Звездная пара подчеркнули, что заводить общих детей не планируют. Напомним, что и у Гвинет, и у Брэда уже есть по двое от предыдущих браков.

Ни один из нас больше детей не хочет. Мы в одной команде. С детьми всегда непросто, и стараться деликатно совместить семьи – это трудно,

– заявила Гвинет.

Допис, поширений Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 17 Чер 2018 р. о 8:12 PDT

Допис, поширений Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 17 Чер 2018 р. о 8:10 PDT

Кроме того, накануне киноактриса рассказала изданию E! News, что нет времени заниматься пидготовкой к свадьбе, поэтому делегировала всю подготовку профессионалам.

Гвинет Пэлтроу назвала себя "наименее безумной невестой".

Напомним, западные СМИ были уверены, что 14 апреля актриса и ее возлюбленный Брэд Фэлчак сыграли свадьбу, на которой они собрали 400 гостей. Однако пока отмечается, что мероприятие было именно "вечеринкой по случаю помолвки".