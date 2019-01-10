Ни один украинец не будет играть в основной сетке Australian Open, Костюк вышла в финал

Ни один украинский теннисист не сыграет в основной сетке нынешнего Australian Open. Сергей Стаховский, который мог стать единственным представителем, не смог преодолеть квалификацию.

Во втором круге Стаховский проиграл итальянцу Луке Ванни со счетом 0:2 (4:6, 6:7).

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Соперники провели на корте почти полтора часа. В первой партии Стаховский вышел вперед с брейком (3:2), а далее 4 гейма из 5 до конца сета пошли в актив итальянца. На протяжении второго сета украинец уступал 1:3, но сравнял счет и отыграл два матчбола в десятом гейме. В итоге матч дошел до тайбрейка, где Стаховский оформил один мини-брейк против трех у Ванни.

Отметим, что последний раз ни один из украинцев не выступал в основе Australian Open еще в 2008 году.

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Также не смогла преодолеть квалификацию украинка Ангелина Калинина. Она уступила американке Джейми Леб 0:2 (3:6, 4:6).

Украинка выходила вперед со старта каждого из сетов: в первой партии 2:0, а во второй – 4:1. Но отрыв в счете Калининой сохранить не удалось. Леб записала в свой актив по два брейка в каждом сете и обеспечила себе место в финале квалификации.

Отметим, что Ангелина Калинина впервые в карьере выступила в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

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В то же время в финале квалификации сыграет Марта Костюк. 16-летняя украинка победила представительницу Франции Амандин Эсс 2:0 (6:3, 6:2).

Костюк за 56 минут оформила свою вторую победу в Мельбурне. В первом сете украинка уступала 1-3, после чего выиграла семь геймов подряд. Эсс сумела остановить победную серию Марты, выиграв гейм на своей подаче, но до конца встречи сумела взять лишь один гейм.

В финальном раунде отборочного турнира Марта Костюк сыграет с Паулой Бадос-Хиберт из Испании.

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