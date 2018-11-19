Ни один вратарь сборной Украины не смог справиться с ударами Зинченко: видео
Накануне товарищеского матча против Турции сборная Украины провела заключительную тренировку.
Во время занятия сыграли все три вратаря команды – Андрей Пятов, Андрей Лунин и Денис Бойко. С эффектными ударами Александра Зинченко не сумел справиться ни один из них.
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Напомним, что 20 ноября сборная Украины в Анталье сыграет товарищеский матч против Турции. Начало – в 19:30.
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Источник: 24 Канал
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