Ни один вратарь сборной Украины не смог справиться с ударами Зинченко: видео

Накануне товарищеского матча против Турции сборная Украины провела заключительную тренировку.

Во время занятия сыграли все три вратаря команды – Андрей Пятов, Андрей Лунин и Денис Бойко. С эффектными ударами Александра Зинченко не сумел справиться ни один из них.

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Напомним, что 20 ноября сборная Украины в Анталье сыграет товарищеский матч против Турции. Начало – в 19:30.

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