Ни одна религия не запрещает вакцинироваться, – Супрун

Ни одна религия не запрещает вакцинироваться, заявили представители религиозных общин на Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций.

Об этом сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Укринформ.

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Когда мы встречались с Советом церквей, то они нас заверили, что ни одна из религий, которая представлена на Совете, ее священники и религиозные лидеры не призывают людей не вакцинироваться. Они соглашаются, что вакцинация – важная вещь,

– отметила Супрун.

Напомним, что Украине грозит эпидемия кори и одна из причин такой опасности – отказ от прививок. Так, Минздрав до конца недели созовет специальную комиссию, которая рассмотрит вопрос объявления эпидемии кори в Украине.



Отметим, что всего 2 дозы вакцины защищают от кори на всю жизнь. Повнорно делать прививки не надо, если вам ее сделали в детстве (1 и 6 лет).

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