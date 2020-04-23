Ни одной жертвы COVID-19 в Беларуси нет: Лукашенко и дальше списывает смерти на другие болезни

Александр Лукашенко продолжает скептически относиться к коронавирусу и не доверяет мировым клиническим исследованиям. Глава Беларуси считает, что коронавирус еще не привел ни к одной смерти в стране.

Если же в Беларуси и были летальные случаи, то диагноз COVID-19 у умерших пациентов сопровождал еще список других болезней. Слова Лукашенко с большого совещания руководства Беларуси приводит портал Звязда.

Накануне ВОЗ призвал Беларусь закрыться на карантин из-за коронавируса

Я не хочу повторяться, но хотел бы подчеркнуть главное: в Беларуси нет ни одного умершего чисто от коронавируса,

– утверждает Лукашенко, что у каждой жертвы коронавируса дополнялся длинным списком других болезней.

Лукашенко также отметил, что власть обращает внимание на заболеваемость пневмонией. Ведь, по словам президента Беларуси, "любая пневмония может обернуться или усугубить COVID-19, как это часто бывает".

О том, какие типы пневмонии вызывает SARSr-CoV-2, и почему заявление Лукашенко не является обоснованным, читайте в материале по ссылке.

Беларусь и рекомендации ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения призвала белорусское правительство ввести карантин на территории государства. Лукашенко отметил, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций, но будет действовать согласно ситуации.

Мероприятия, предложенные ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но если, допустим, они нам рекомендуют ввести меры вплоть до комендантского часа, я еще раз подчеркиваю: надо введем... Но разве сегодня такая проблема стоит перед страной? Нет,

– прокомментировал письмо ВОЗ Лукашенко.

Сначала рекомендации изучат, оценят их целесообразность в связи с распространением инфекции, а тогда уже будут или отбрасывать, подытожил Лукашенко.

По состоянию на 23 апреля в Беларуси подтвердили 7 тысяч 281 случай коронавируса, 58 пациентов скончались.



Количество зафиксированных случаев в Беларуси уже превышает количество в Украине / Скриншот с worldometers

Карантин и Беларусь