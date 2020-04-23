17:11
23 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Ни одной жертвы COVID-19 в Беларуси нет: Лукашенко и дальше списывает смерти на другие болезни

      - Читати новину українською
      Лукашенко уверяет, что "чисто от коронавируса" в Беларуси никто не умер / фото пресс-службы Лукашенко

      Александр Лукашенко продолжает скептически относиться к коронавирусу и не доверяет мировым клиническим исследованиям. Глава Беларуси считает, что коронавирус еще не привел ни к одной смерти в стране.

      Если же в Беларуси и были летальные случаи, то диагноз COVID-19 у умерших пациентов сопровождал еще список других болезней. Слова Лукашенко с большого совещания руководства Беларуси приводит портал Звязда.

      Накануне ВОЗ призвал Беларусь закрыться на карантин из-за коронавируса

      Я не хочу повторяться, но хотел бы подчеркнуть главное: в Беларуси нет ни одного умершего чисто от коронавируса,
      – утверждает Лукашенко, что у каждой жертвы коронавируса дополнялся длинным списком других болезней.

      Лукашенко также отметил, что власть обращает внимание на заболеваемость пневмонией. Ведь, по словам президента Беларуси, "любая пневмония может обернуться или усугубить COVID-19, как это часто бывает".

      О том, какие типы пневмонии вызывает SARSr-CoV-2, и почему заявление Лукашенко не является обоснованным, читайте в материале по ссылке.

      Беларусь и рекомендации ВОЗ

      Всемирная организация здравоохранения призвала белорусское правительство ввести карантин на территории государства. Лукашенко отметил, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций, но будет действовать согласно ситуации.

      Мероприятия, предложенные ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но если, допустим, они нам рекомендуют ввести меры вплоть до комендантского часа, я еще раз подчеркиваю: надо введем... Но разве сегодня такая проблема стоит перед страной? Нет,
      – прокомментировал письмо ВОЗ Лукашенко.

      Сначала рекомендации изучат, оценят их целесообразность в связи с распространением инфекции, а тогда уже будут или отбрасывать, подытожил Лукашенко.

      По состоянию на 23 апреля в Беларуси подтвердили 7 тысяч 281 случай коронавируса, 58 пациентов скончались.


      Количество зафиксированных случаев в Беларуси уже превышает количество в Украине / Скриншот с worldometers

      Карантин и Беларусь

      • По сравнению со своими соседями, Беларусь живет обычной жизнью, и жесткие карантинные меры для борьбы с коронавирусом здесь не вводят.
      • По убеждению Лукашенко, закрытие границ ничем в борьбе с коронавирусом не поможет. Он назвал такие меры "глупостью несусветной", а сам коронавирус – "психозом".
      • Однако некоторые меры ввели. В частности, белорусские власти рекомендуют своим гражданам не покидать страну. А те лица, которые прибыли из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, должны находиться на самоизоляции 14 дней.
      • Минздрав Беларуси заявляет, что сегодня ситуация с коронавирусом в стране – спокойная, абсолютно контролируемая. А те меры, которые они ввели, позволили не допустить пикообразного роста количества больных.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 ВОЗ Александр Лукашенко Новости Беларуси
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:00 Коронавирус против политических режимов, или Эффективность китайского чуда
      Павло Ковтонюк
      сегодня , 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
      Олександр Бевза