Ни пенсии, ни социальных гарантий: как Путин обманывает людей с российскими паспортами

Российские паспорта, которые Кремль победно обещал раздать жителям ОРДЛО, оказались фикцией. Ведь ни медицинского страхования, ни высоких пенсий они не предоставляют. Журналисты 24 канала выяснили, какие еще "привилегии" оказались пустыми обещаниями.

На оккупированном Донбассе выстроятся адские очереди, чтобы получить российский паспорт. Люди приходят под дверь миграционных управлений так называемых республик как только завершится комендантский час – в 5 утра, и стоят полдня в ожидании.

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В обход очередей проводят чиновников так называемых республик и их родственников. Военных незаконных армий "ЛНР" и "ДНР" заставляют подавать документы. Среди обязательных – внутренний паспорт псевдореспублик. А он тоже есть не у каждого жителя ОРДЛО. Поэтому отдельные очереди стоят еще и за этими фейковыми документами.

Российские паспорта для жителей оккупированного Донбасса внешне не отличаются от документов, например, москвичей. Там не будет ни специальных пометок, ни прописки на территории России. То есть без этого нельзя будет записаться в поликлинику, получить загранпаспорт, страхование, карточку в банке или пенсию.



Российские паспорта не гарантируют получения пенсий

Все документы передают в Ростов, где специально открыли два пункта выдачи паспортов. В Кремле надеялись, что 90% жителей ОРДЛО захотят воспользоваться паспортной льготой. За три недели ей воспользовались только две тысячи людей с "ДНР" и ориентировочно 100 в "ЛНР". Это в основном те, кто хочет уехать в Россию на работу или учебу.

Эти паспорта не бесплатны. За них людям приходится платить. То есть один паспорт стоит ориентировочно две тысячи рублей,

– отметил донецкий журналист Денис Казанский.

Напомним, что Путин принял упрощенный порядок получения паспортов для жителей Донбасса еще в конце апреля. Они сократили список документов и оформления, а также позволили не отказываться от украинского гражданства. Впрочем, признавать так называемые ЛНР и ДНР с кучей проблем российский президент Владимир Путин не собирается. В его же указе говорится про именно отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины.



Владимир Путин

Пока желающие получить паспорта живут в неопределенности. К тому же точно не известно, получат мужчины призывного возраста еще и военный билет и повестку в армию России. Пока ни одного готового паспорта еще никто не получил, известно, что первые книжечки выдадут не раньше августа. А на полную паспортизацию надо минимум десять лет.

Кабинет министров Украины решил вообще не признавать российские паспорта, которые выдали после 28 апреля в Покровском и Новошахтинске Ростовской области России. Причем не только жителей ОРДЛО, а всех россиян. В то же время наказывать за получение такого документа не будут.

Украина не признает двойного гражданства, но ответственность за такие действия со стороны граждан действующим законодательством не предусмотрена. Что касается лишения различного рода социальных льгот, это тоже не предусмотрено действующим законодательством,

– добавил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Тем временем Евросоюз хочет ограничить въезд для владельцев российских паспортов с ОРДЛО. Выявлять их будут по серии и номеру и дате получения. Кроме того, планируется наложить новые санкции на Россию. Однако, это пока еще планы, ведь поддерживают такие идеи только семь стран-членов из 28. Паспорта Россия раздает в подопечных псевдореспубликах не впервые. Так было с Абхазией и Южной Осетией. И вот после Донбасса уже обещают новую паспортную подачку – в Приднестровье.