"Ни рубля поддержки": Путин продлил россиянам коронавирусные каникулы, а те взорвались критикой

Глава Кремля 2 апреля обратился к народу из-за ситуации с распространением коронавируса. Так, он приказал до конца апреля продлить режим нерабочих дней, который длится в России уже неделю.

Путин подчеркнул, что вирусная угроза в стране сохраняется и пик эпидемии в мире и России еще впереди. Обращение главы Кремля транслировали российские телеканалы.

Смотрите также Путин повел себя как классический "ковидиот" – журналист о рукопожатии с больным врачом

Я принял решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть до 30 апреля включительно. Отмечу, с сохранением за работниками их заработной платы,

– заявил Владимир Путин.

Он добавил, что срок вынужденных "каникул" может быть сокращен, если ситуация с коронавирусом в стране улучшится.

Между тем россияне резко раскритиковали такое решение своего президента. Его ругают за отсутствие мер по поддержке населения, состояние экономики и то, что он оставляет людей на произвол судьбы.

Путин реально неадекватен. Он не понимает или не хочет понимать простой вещи: у людей нет денег, чтобы просто сидеть дома без работы. А у работодателей нет денег, чтобы всем платить просто так. Ни слова об этом не сказано. Ни рубля поддержки людям. Предатель,

– написал в своем твиттере оппозиционер Алексей Навальный.

Путин реально неадекватен. Он не понимает или не хочет понимать самой простой вещи: У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ПРОСТО СИДЕТЬ ДОМА БЕЗ РАБОТЫ. А у работодателей нет денег, чтобы всем платить просто так.

Ни одного слова об это не сказано. Ни рубля поддержки людям. Предатель. — Alexey Navalny (@navalny) April 2, 2020

Возмущенные сообщения россияне оставляют в соцсетях. Что они пишут – смотрите дальше.

Ни одной меры поддержки населения не озвучено.

Ну что еще ждать от Путина. Живите как можете. — Aндpeй Пятов (@andreyvlz) April 2, 2020

Удивительно, конечно.

Чувак 20 лет строил «вертикаль власти», а как жареный петух клюнул — втопил за федерализацию так, как никакому Ельцину не снилось.

Буквально же вот «берите столько суверенитета сколько сможете».

Жалкий, испуганный, никакой. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 2, 2020

Путин объявил месяц оплачиваемых работодателем выходных. Он явно считает, что раз машинка по печатанью денег есть у него, то она есть и у бизнеса. Экономике пиздец. — Mikhail Svetov (@msvetov) April 2, 2020

это писец я про путина и ситуацию

мы в говне

нам натурально пиздец — bumy (@loverainmp3) April 2, 2020

дослушали путина и щас будет суицид — крыса Седой волос Сталина не (@xyul0_) April 2, 2020

Что мы узнали из обращения Путина?



Врачи и кто их слушается – молодцы.

Каникулы продлены до 30 апреля включительно.

Режим ЧС не введён, карантина нет.

Регионы – справляйтесь сами.

Поддержки государства не будет.



Держитесь и будьте здоровы, в общем. — Профсоюз Навального (@union_navalny) April 2, 2020

Обратите внимание У самих не хватает: россияне не понимают, почему власть передала помощь США для борьбы с COVID-1

Какова ситуация с коронавирусом в России?

Там количество инфицированных COVID-19 начало резко расти. По состоянию на 2 апреля известно о 3,5 тысячах подтвержденных случаев и 30 умерших от осложнений, вызванных инфекцией.