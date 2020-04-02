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      "Ни рубля поддержки": Путин продлил россиянам коронавирусные каникулы, а те взорвались критикой

      - Читати новину українською
      Владимир Путин / Getty images

      Глава Кремля 2 апреля обратился к народу из-за ситуации с распространением коронавируса. Так, он приказал до конца апреля продлить режим нерабочих дней, который длится в России уже неделю.

      Путин подчеркнул, что вирусная угроза в стране сохраняется и пик эпидемии в мире и России еще впереди. Обращение главы Кремля транслировали российские телеканалы.

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      Я принял решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть до 30 апреля включительно. Отмечу, с сохранением за работниками их заработной платы,
      – заявил Владимир Путин.

      Он добавил, что срок вынужденных "каникул" может быть сокращен, если ситуация с коронавирусом в стране улучшится.

      Между тем россияне резко раскритиковали такое решение своего президента. Его ругают за отсутствие мер по поддержке населения, состояние экономики и то, что он оставляет людей на произвол судьбы.

      Путин реально неадекватен. Он не понимает или не хочет понимать простой вещи: у людей нет денег, чтобы просто сидеть дома без работы. А у работодателей нет денег, чтобы всем платить просто так. Ни слова об этом не сказано. Ни рубля поддержки людям. Предатель,
      – написал в своем твиттере оппозиционер Алексей Навальный.

      Возмущенные сообщения россияне оставляют в соцсетях. Что они пишут – смотрите дальше.

      Обратите внимание У самих не хватает: россияне не понимают, почему власть передала помощь США для борьбы с COVID-1

      Какова ситуация с коронавирусом в России?
      Там количество инфицированных COVID-19 начало резко расти. По состоянию на 2 апреля известно о 3,5 тысячах подтвержденных случаев и 30 умерших от осложнений, вызванных инфекцией.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Владимир Путин Новости политики Коронавирус COVID-19 Сеть Курьезные новости Новости России
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