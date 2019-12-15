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      Ни слова о ругани и драках: чем отличился этический кодекс для "слуг народа" от Дубинского

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      Скандальный нардеп Александр Дубинский разработал этический кодекс для народных депутатов от "Слуги народа". Документ состоит из 10 пунктов и декларирует, что членам монобольшинства делать можно, а что – запрещено.

      Кодекс Дубинского

      В эдаком кодексе в основном речь идет о соблюдении позиции фракции. Впрочем, ни слова о драках и ругани нардепов.

      Подробнее об этическом кодексе от Дубинского: Не согласен с фракцией – выходи: "слугам народа" раздали этический кодекс партии

      Состоит кодекс из 10 пунктов. Вот некоторые из них:

      • депутаты должны выполнять программу партии и президента;
      • принимать решения двумя третями фракции;
      • и обязательно выполнять их;
      • кто не согласен – добровольно покидает фракцию;
      • за кнопкодавство – сразу складывает мандат.

      Однако в кодексе нет ни слова о драках или оскорблениях, хотя сам Дубинский не раз показывал подобное поведение.

      дубінський
      Александр Дубинский

      "Конечно, есть морально-этические нормы, которые должны были бы приходить с воспитанием семьи, с воспитанием в школе и в высших учебных заведениях. Но почему-то, как мы видим по уровню политической культуры, не пришли в стены парламента 9-го созыва", – прокомментировала ситуацию нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

      Каким должен быть этический кодекс на самом деле

      Чтобы научить депутатов поведению, миссия Пэта Кокса, которая работала над реформой Верховной Рады, еще в 2016 году предлагала парламенту разработать этический кодекс для всех народных депутатов.

      "Кодекс, который предотвращает коррупцию, конфликт, кодекс, который обязывает всех народных депутатов Украины к декларированию состояния", – пояснил директор программы Совет USAID Игорь Когут.

      Интересно: Что известно об Александре Дубинском: карьера, декларация и имущество

      В частности, в кодексе может быть прописано, как депутат должен вести себя с прессой и как реагировать на журналистские расследования. Подобный документ разработали эксперты Программы Совет USAID. Они собрали вместе все положения, которые содержатся в разных законах.

      На основании этого сегодня происходит обучение помощников народных депутатов. Скажу откровенно: очень обидно, что на таких крупных учебных сессиях, как в Трускавце, этике не было уделено никакого внимания,
       отметил директор Программы Совет USAID Игорь Когут.

      Также в этическом кодексе должны быть санкции в случае нарушения его норм. Есть только отдельные положения, когда по решению регламентного комитета нардепов могут отстранить от пленарных заседаний за оскорбления коллег или оставить без месячной зарплаты за прогулы. Но за оскорбления журналистов и драки остаются безнаказанными.

      Чем скандален Дубинский

      Ссоры:

      ► Во время пресс-марафона журналистка 24 канала Анастасия Крымова спросила у президента, как он будет влиять на тех людей, которые образовали внутри "Слуги народа" определенные группы и не голосуют за законопроекты. Журналистка привела пример, что такое случалось уже дважды. Речь идет о законе по отмене депутатской неприкосновенности, а также прослушке для НАБУ. Рада со скандалом отправила законопроект о прослушке нардепов на доработку и уничтожение "правок Лозового".

      Группу людей, не голосовавших за законопроекты называют "группой Дубинского", или же "группой Коломойского". Именно на это и отреагировал на своей странице в фейсбук нардеп Дубинский. Он назвав журналистов "коллективными овцами" и посоветовал "разбираться перед тем, как спрашивают и одевать голову перед тем, как утром идти на работу".

      ► Раньше Дубинский обозвал "чучелом" политолога Николая Давидюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта. А недавно нардепа пристыдил спикер парламента Дмитрий Разумков, сделав ему замечание, что сессионный зал парламента – это не столовая и не место для курения.

      Дорогое имущество:

      ► В связи с расследованием "Наших Денег" на Bihus.Info, Дубинский, его жена и его мать владеют 24-мя квартирами общей площадью 2000 квадратных метров, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями. Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Олександр Дубинский
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