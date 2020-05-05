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      Ни в Раде, ни в Офисе Президента вопрос увольнения Сытника с НАБУ не рассматривают

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      Сытника пока не намерены увольнять – заявления Ермака и Разумкова
      Сытника пока не намерены увольнять – заявления Ермака и Разумкова / Коллаж 24 канала

      В повестку дня Верховной Рады не вносили законопроекты, предполагающие дополнительные основания для увольнения с должности председателя НАБУ Артема Сытника. Так же и в Офисе Президента не обсуждают какие-либо инициативы по этому поводу. Соответствующие заявления сделали спикер ВРУ Разумков и председатель ОП Ермак.

      Увольнение Сытника с НАБУ: комментарий Разумкова

      Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 4 мая в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что законопроекты об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро в парламент не вносили.

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      Более того, планов по внесению таких документов в повестку дня даже и нет.

      На сегодня, насколько мне известно, этот вопрос в повестку дня не вносился, и пока не планируется. Как только он появится, я думаю, парламент будет его рассматривать,
      – сказал Разумков.

      Однако здесь говорится только о повестке дня. Несколько подобных законопроектов в ВРУ зарегистрировано, но они "направлены не на Сытника, а на приведение других законов в соответствие с решениями, которые были приняты, например, если человек был внесен в реестр коррупционных деяний".

      Напомним, комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект, предусматривающий, среди прочего, и дополнительные основания для увольнения директора НАБУ.

      Инициатив по Сытнику в ОП не рассматривают, – Ермак

      О том, что в Офисе Президента не обсуждают вопрос смены главы правления НБУ Якова Смолия и директора НАБУ Артема Сытника, заявил руководитель ОП Андрей Ермак, как пишет Интерфакс-Украина. 

      Со стороны Офиса Президента никаких инициатив по этому поводу (увольнения Сытника) не было. У нас часто спрашивали об этом на прошлой неделе,
      – подчеркнул Ермак.

      И уточнил: "Знаю, что были какие-то разговоры и консультации, даже начинался сбор подписей в парламенте. Но пока мне не известно, чтобы любой законопроект по этому поводу был внесен в повестку дня парламента".

      Обратите внимание Сколько денег удалось компенсировать государству за время существования НАБУ: объяснение Сытника

      Почему Артема Сытника могут уволить с НАБУ? Дело в том, что суд признал Артема Сытника коррупционером – из-за отдыха в отеле в Ровенской области. За гостиницу якобы заплатил не сам Сытник, а неизвестный мужчина, который впоследствии и пожаловался прокуратуре. 

      В результате Сытника оштрафовали на 3,4 тысячи гривен. Ведь руководитель НАБУ должен был указать в декларации факт оплаты другим человеком своего отдыха в качестве подарка. Так как этого не произошло, суд и постановил записать Сытника в реестр коррупционеров. 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховная Рада Дмитрий Разумков Законодательство НАБУ Артем Сытник Офіс Президента Андрей Ермак Новости Украины Новости политики
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