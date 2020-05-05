Ни в Раде, ни в Офисе Президента вопрос увольнения Сытника с НАБУ не рассматривают

В повестку дня Верховной Рады не вносили законопроекты, предполагающие дополнительные основания для увольнения с должности председателя НАБУ Артема Сытника. Так же и в Офисе Президента не обсуждают какие-либо инициативы по этому поводу. Соответствующие заявления сделали спикер ВРУ Разумков и председатель ОП Ермак.

Увольнение Сытника с НАБУ: комментарий Разумкова

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 4 мая в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что законопроекты об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро в парламент не вносили.

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Более того, планов по внесению таких документов в повестку дня даже и нет.

На сегодня, насколько мне известно, этот вопрос в повестку дня не вносился, и пока не планируется. Как т олько он появится, я думаю, парламент будет его рассматривать,

– сказал Разумков.

Однако здесь говорится только о повестке дня. Несколько подобных законопроектов в ВРУ зарегистрировано, но они "направлены не на Сытника, а на приведение других законов в соответствие с решениями, которые были приняты, например, если человек был внесен в реестр коррупционных деяний".