Загадочная планета Нибиру: почему ее связывают с концом света 16 августа

В сети появляется все больше сообщений о том, что завтра, 16 августа 2018 года, Землю ожидает настоящий апокалипсис. Астрологи и уфологи бьют тревогу, ведь спастись не сможет никто.

Нибиру – мифическая планета

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Планета Нибиру, или как ее еще называют "Планета X" впервые появилась в мифах древних вавилонцев. Так они называли Юпитер, а иногда и Меркурий. Нибиру управляла движением звезд по небу. Несмотря на утверждения представителей неакадемических наук, Нибиру никогда не описывали как место жизни любых существ.

А в 1976 году в свет вышла книга Захарии Ситчина "Двенадцатая планета", в которой он, опираясь на оригинальный иудейский текст Ветхого Завета, тексты аккадських ("Энума Элиш") и шумерских мифов, доказывал существование Нибиру. По его трактовкой шумерской космологии, после столкновения Нибиру с планетой Тиамат сформировались Земля, Луна и пояс астероидов и комет. Однако Нибиру уцелела, а ее население – аннунаки с помощью генной инженерии создали людей, скрестив свой вид с Homo erectus. По расчетам Захарии Ситчина, Нибиру должна была приблизиться к Земле на кратчайшее расстояние 21 декабря 2012 года.



Автор книги "Двенадцатая планета" Захария Ситчин

Идеи Ситчина неоднократно перетрактовывались другими представителями неакадемической науки и эзотерических учений. В сочетании с идеей о мировой катастрофе в 2012 году, Нибиру рассматривалась как инициатор "очистки" Земли или всей Солнечной системы от зла и признак нового этапа духовного развития человечества. "Очищение" предполагалось в форме глобальной катастрофы, извержений вулканов, прихода потусторонних существ.

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Стоит отметить, что в начале 2016 года астрофизиками Майклом Брауном и Константином Батыгин из Калифорнийского технологического института были обнаружены косвенные признаки того, что в Солнечной системе действительно существует до сих пор не изученая большая планета, однако к Нибиру это открытие, вопреки многочисленным утверждениям конспирологов, не имеет никакого отношения.

Конец света 2018

В начале августа в сети начали появляться многочисленные сообщения о приближении апокалипсиса, однако на этот раз причиной глобальной катастрофы должна стать комета под названием "Невероятный Халк", которая максимально приблизится к Земле уже завтра, 16 августа. Официально космическое тело имеет название C / 2017 S3, а такое неофициальное "прозвище" получила из-за своих больших размеров и зеленоватого оттенка, чем напоминает персонажа комиксов Marvel.

Впрочем, на самом деле этот объект даже в точке максимального сближения оказался бы более чем в ста миллионах километров от Земли, а в действительности не произойдет и этого – недавние наблюдения показали, что еще в июле комета распалась.

Поэтому остается только ждать еще одного конца света.

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