Ничего конкретного: в Совете ЕС не спешат с санкциями против РФ из-за агрессии на Азове

Совет ЕС по вопросам иностранных дел обсудит вопрос антироссийских санкций из-за агрессии РФ в Керченском проливе в понедельник, 11 декабря. Однако никакого конкретного решения на этой стадии принято не будет.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники.

Читайте также: Оккупанты назвали условия, при которых готовы пустить корабли ВМС Украины в Азовское море

Так, высокопоставленный европейский дипломат сообщил изданию, что в таком формате Совет ЕС обсудит ситуацию на Азове впервые.

Также будут обсуждать увеличение поддержки со стороны ЕС, что, в свою очередь, может сделать Европейская комиссия. Также важно, что это обсуждение состоится в контексте обмена мнениями с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным,

– пояснил он.

Дипломат отметил, что вопрос новых санкций должны решать совместно 28 государств-членов. По его словам, эту проблему при обсуждении может нарушить любой из министров иностранных дел, в том числе и Павел Климкин.

"Но на этой стадии решения быть не может", – подчеркнул собеседник агентства.

Так, европейские министры во время первой половины заседания коротко обменяются мнениями об Украине. Впоследствии состоится развернутая дискуссия с Павлом Климкиным непосредственно в рамках рабочего обеда.

Это обсуждение будет сконцентрировано на Азовском море. Также это будет прекрасная возможность услышать непосредственно от министра Климкина о ситуации в Украине в целом и обсудить подготовку следующей формальной встречи на высоком уровне с Украиной в начале следующего года,

– отметил он.

К слову, первой санкции против РФ через агрессию в Керченском проливе ввела Литва. В этот список попали 20 человек, причастных к агрессии в Керченском проливе. На такой шаг Кремль ответил в своем стиле – запугиванием. Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте заявляет, что Россия угрожает литовским министрам, в частности министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.