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      Ничего конкретного: в Совете ЕС не спешат с санкциями против РФ из-за агрессии на Азове

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      Совет ЕС пока не будет принимать решений относительно санкций против агрессии РФ в Керченском проливе
      Совет ЕС пока не будет принимать решений относительно санкций против агрессии РФ в Керченском проливе / Фото из открытых источников

      Совет ЕС по вопросам иностранных дел обсудит вопрос антироссийских санкций из-за агрессии РФ в Керченском проливе в понедельник, 11 декабря. Однако никакого конкретного решения на этой стадии принято не будет.

      Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники.

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      Так, высокопоставленный европейский дипломат сообщил изданию, что в таком формате Совет ЕС обсудит ситуацию на Азове впервые.

      Также будут обсуждать увеличение поддержки со стороны ЕС, что, в свою очередь, может сделать Европейская комиссия. Также важно, что это обсуждение состоится в контексте обмена мнениями с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным,
      – пояснил он.

      Дипломат отметил, что вопрос новых санкций должны решать совместно 28 государств-членов. По его словам, эту проблему при обсуждении может нарушить любой из министров иностранных дел, в том числе и Павел Климкин.

      "Но на этой стадии решения быть не может", – подчеркнул собеседник агентства.

      Так, европейские министры во время первой половины заседания коротко обменяются мнениями об Украине. Впоследствии состоится развернутая дискуссия с Павлом Климкиным непосредственно в рамках рабочего обеда.

      Это обсуждение будет сконцентрировано на Азовском море. Также это будет прекрасная возможность услышать непосредственно от министра Климкина о ситуации в Украине в целом и обсудить подготовку следующей формальной встречи на высоком уровне с Украиной в начале следующего года,
      – отметил он.

      К слову, первой санкции против РФ через агрессию в Керченском проливе ввела Литва. В этот список попали 20 человек, причастных к агрессии в Керченском проливе. На такой шаг Кремль ответил в своем стиле – запугиванием. Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте заявляет, что Россия угрожает литовским министрам, в частности министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

      как мир реагирует на агрессию россии в керченском проливе
       
      Теги: Украина – Россия Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море Санкции Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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