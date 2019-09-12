Ничего не изменилось и прогресса нет, – в ОПОРЕ прокомментировали закон об импичменте

Такое мнение в прямом эфире 24 канала в ток-шоу "Политическая анатомия" высказал аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

Интересно! Закон об импичменте: что это значит и будет ли он действенным

По его словам, он не видит в этом законе практической пользы, зато видит определенную политическую.

"Начиная с периода еще Леонида Кучмы – можно найти такие показания – после принятия Конституции была риторика, что будто конституционная процедура есть, но закона нет. При том игнорировался факт, что у нас есть Закон о регламенте, где есть нормы, которые касаются определенных этапов процедуры импичмента", – напомнил аналитик.

Поэтому с точки зрения того, что президент будто бы публично взял на себя ответственность сказать, что процедура импичмента важна – это плюс. Но с точки зрения реалистичности реализации процедуры – я думаю, здесь ничего не изменилось и прогресса в этом вопросе нет,

– подчеркнул Александр Клюжев.

Он добавил, как и в случае с неприкосновенностью депутатов, важно четко отметить, что процедура импичмента президента тоже не должна быть легкой.

"Президент не может быть заложником легких процедур импичмента, когда любой политический конфликт будет создавать ситуацию, когда через эту процедуру – даже неуспешную – президент будет подвешен в своих действиях и полномочиях", – пояснил аналитик.

Что такое импичмент?

Это процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результатом импичмента преимущественно является досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника, отстранение его от должности.

Как Рада приняла Закон об импичменте?

Верховная Рада приняла законопроект о процедуре отстранения с поста президента. Во Втором чтении проголосовали только "слуги народа".



Что касается Закона, согласно документу, импичмент будет внесудебным конституционным процессом. Он может быть применен в случае совершения государственной измены или другого преступления. Импичмент будет регулироваться Конституцией Украины, регламентом Рады, этим и другими законами Украины.