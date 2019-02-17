Ничего не понял, – боевик с Донбасса возмущается, что ему запретили въезжать в РФ

Пророссийский боевик с позывным Сэнсэй не смог попасть в Российскую Федерацию. Страна-агрессор запретила оккупанту, который помогает ей воевать на Донбассе, въезд на свою территорию по требованию Беларуси.

Такое решение изрядно удивило боевика: он опубликовал в сети видеообращение, в котором в растерянности рассказывает, что ничего не понимает.

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Я всегда ставил в пример Беларусь как страну, которая избежала Майдана. В моих постах (на страницах в соцсетях – 24 канал) ничего агрессивного не было, ни призывов к смене власти там, ничего такого,

– рассказал оккупант.

По его словам, российские пограничники якобы были очень удивлены такому решению белорусских коллег, но вели себя корректно.

"Пальчики сняли у меня, фото сделали в профиль и анфас или как там. Не то, что неудобно было, а как-то..." – едва сдерживая отчаяние рассказал оккупант.

Такое решение, по словам Сэнсэя, приняли из-за того, что Беларусь и Россия – союзные государства, поэтому, если одна страна запрещает въезд определенному гражданину, другая – это поддерживает.

"Я два дня смотрю на эту бумагу, а в голове мысли: это же если Белоруссия запретит въезд миллионам жителям Донбасса, которые находятся между Россией и Украиной, то их же не пустят и в Россию", – рассуждает боевик.

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В сети взялись комментировать инцидент.









Боевик в базе Миротворца

Что известно о пророссийском боевике Сенсее?

Судя по данным базы "Миротворец", куда его данные внесены, он родом из Донецка. С самого детства имеет проблемы со слухом. Закончил школу в Мариуполе для глухих и слабослышащих детей. Владеет боевыми искусствами. Ведет пророссийскую пропаганду среди людей с недостатками слуха, а также занимается вербовкой членов террористической организации так называемой "ДНР".