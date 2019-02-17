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      Ничего не понял, – боевик с Донбасса возмущается, что ему запретили въезжать в РФ

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      Пророссийский боевик Вячеслав Дьяконов
      Пророссийский боевик Вячеслав Дьяконов / Скриншот из видео

      Пророссийский боевик с позывным Сэнсэй не смог попасть в Российскую Федерацию. Страна-агрессор запретила оккупанту, который помогает ей воевать на Донбассе, въезд на свою территорию по требованию Беларуси.

      Такое решение изрядно удивило боевика: он опубликовал в сети видеообращение, в котором в растерянности рассказывает, что ничего не понимает.

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      Я всегда ставил в пример Беларусь как страну, которая избежала Майдана. В моих постах (на страницах в соцсетях – 24 канал) ничего агрессивного не было, ни призывов к смене власти там, ничего такого,
      – рассказал оккупант.

      По его словам, российские пограничники якобы были очень удивлены такому решению белорусских коллег, но вели себя корректно.

      "Пальчики сняли у меня, фото сделали в профиль и анфас или как там. Не то, что неудобно было, а как-то..." – едва сдерживая отчаяние рассказал оккупант.

      Такое решение, по словам Сэнсэя, приняли из-за того, что Беларусь и Россия – союзные государства, поэтому, если одна страна запрещает въезд определенному гражданину, другая – это поддерживает.

      "Я два дня смотрю на эту бумагу, а в голове мысли: это же если Белоруссия запретит въезд миллионам жителям Донбасса, которые находятся между Россией и Украиной, то их же не пустят и в Россию", – рассуждает боевик.

      Пророссийского боевика с Донбасса не пустили в РФ: видео

      В сети взялись комментировать инцидент.




      Боевик в базе Миротворца

      Что известно о пророссийском боевике Сенсее?
      Судя по данным базы "Миротворец", куда его данные внесены, он родом из Донецка. С самого детства имеет проблемы со слухом. Закончил школу в Мариуполе для глухих и слабослышащих детей. Владеет боевыми искусствами. Ведет пророссийскую пропаганду среди людей с недостатками слуха, а также занимается вербовкой членов террористической организации так называемой "ДНР".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Новости Беларуси Новости Донецка Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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