Ничего не понял, – боевик с Донбасса возмущается, что ему запретили въезжать в РФ
Пророссийский боевик с позывным Сэнсэй не смог попасть в Российскую Федерацию. Страна-агрессор запретила оккупанту, который помогает ей воевать на Донбассе, въезд на свою территорию по требованию Беларуси.
Такое решение изрядно удивило боевика: он опубликовал в сети видеообращение, в котором в растерянности рассказывает, что ничего не понимает.
Читайте также: Письма от "несуществующих": осужденные в Украине россияне написали Путину
Я всегда ставил в пример Беларусь как страну, которая избежала Майдана. В моих постах (на страницах в соцсетях – 24 канал) ничего агрессивного не было, ни призывов к смене власти там, ничего такого,
– рассказал оккупант.
По его словам, российские пограничники якобы были очень удивлены такому решению белорусских коллег, но вели себя корректно.
"Пальчики сняли у меня, фото сделали в профиль и анфас или как там. Не то, что неудобно было, а как-то..." – едва сдерживая отчаяние рассказал оккупант.
Такое решение, по словам Сэнсэя, приняли из-за того, что Беларусь и Россия – союзные государства, поэтому, если одна страна запрещает въезд определенному гражданину, другая – это поддерживает.
"Я два дня смотрю на эту бумагу, а в голове мысли: это же если Белоруссия запретит въезд миллионам жителям Донбасса, которые находятся между Россией и Украиной, то их же не пустят и в Россию", – рассуждает боевик.
Пророссийского боевика с Донбасса не пустили в РФ: видео
В сети взялись комментировать инцидент.
Боевик в базе Миротворца
Что известно о пророссийском боевике Сенсее?
Судя по данным базы "Миротворец", куда его данные внесены, он родом из Донецка. С самого детства имеет проблемы со слухом. Закончил школу в Мариуполе для глухих и слабослышащих детей. Владеет боевыми искусствами. Ведет пророссийскую пропаганду среди людей с недостатками слуха, а также занимается вербовкой членов террористической организации так называемой "ДНР".
Выбор редакции
-
Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиковсегодня , 20:00
-
Гибридный омбудсмен, – Геращенко резко высказалась о предшественнице Денисовойсегодня , 18:11
-
Санкции не действуют, мне их жаль, – Лавров о намерениях США ввести новые ограничения против РФсегодня , 17:31