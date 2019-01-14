"Ничего, живут как-то и без": в УПЦ МП дерзко ответили на призыв Порошенко показать Томос РПЦ

Русская православная церковь не имеет Томоса об автокефалии, потому что "живут как-то и без него". В УПЦ МП говорят, что статус РПЦ был установлен решением церковного собора.

Об этом заместитель руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич написал в своем Facebook.

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Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко, сказал что никто не имеет права закрывать перед украинцами двери в храм и определять кто является каноническим, а кто неканоничным, как это делает Москва. Президент также спросил в сторону РПЦ: "А где их Томос? Сталиным подписан?".

В ответ в УПЦ МП заявили, что не «Томосом единым живет Православие, но еще и решениями церковных Соборов».

Автокефальный и патриарший статус РПЦ был предоставлен в 1589 году Константинопольским патриархом Иеремией II, а в 1593 году это решение было утверждено Всеправославним Собором в Константинополе, в котором приняли участие Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский Патриархи. Кстати, ни у кого из них нет Томоса. И ничего, живут как-то и без Томосов,

– говорит представитель УПЦ МП.

К слову, по словам Экзарха Вселенского патриархата, архиепископа Даниила Памфильського, РПЦ не признает автокефалию Православной церкви Украины, по крайней мере в ближайшее время. Однако, подчеркнул он, есть предпосылки, что ПЦУ признают зависимые от Кремля Сербская, Польская и Антиохийская церкви.

Как происходил процесс получения Украиной Томоса?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церковью.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео