21:32
5 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведус сплятус. Дипломатический наркотрафик в России
      Вєсті Кремля
      14:34, сегодня
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Блоги Екатерина Петренко
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Екатерина Петренко

      Нічна троща в Одесі: хто винен у черговому дерибані морського узбережжя?

      313
      Нічна троща в Одесі
      Нічна троща в Одесі / Катерина Петренко

      У розпал зимових свят одеські забудовники продовжують дерибанити морське узбережжя. Минулої ночі на схилах Чкалівського пляжу з’явився бульдозер і почав зрівнювати з землею дерева і споруди. Виявилось, що з легкої руки міськради на місці паркової зони хочуть побудувати черговий готельний комплекс.

      Протягом кількох годин будівельна техніка зруйнувала старий павільйон на пляжі і споруди з ракушняку, які належали до 2009 року санаторію імені Чкалова і були передані в приватну власність за рішенням суду. Лишились неушкодженими лише кілька будиночків.

      Читайте також: Поліція скандально розгромила мітинг проти забудови і затримала активістів у Одесі: ганебні фото

      Завдяки розголосу однієї з працівниць санаторію на місце події прибув журналіст Олександр Жирносенко і кілька активістів. Вони не дали втекти водію бульдозера і викликали поліцію. Виявилось, що ніяких документів і дозволів на роботи у нього не було.

      Нічна троща в Одесі
      Нічна троща в Одесі

      Нічна троща в Одесі
      Наслідки нічної трощі в Одесі

      Окрім того, водій неодноразово намагався бульдозером "відсунути" активістів, аби втекти. А його техніка не мала держномеру. На території пляжу була лише табличка про ведення реконструкції сходів, а по факту відбулось нищення паркової зони Чкалівського санаторію. Себто, під виглядом реконструкції вирішили зачистити територію пляжу задля подальших будівельних робіт.

      Нічна троща в Одесі
      Бульдозер під час нічної трощі

      Нічна троща в Одесі
      Табличка "Перепрошуємо за незручності!"

      Виявилось, що ці дії відбувались "з легкої руки" місцевої влади. Адже дозвіл на розробку проекту землевідводу Одеська міська рада дала ще минулого року. Орендатор землі – ООО "Чкаловський-інвест" – у листопаді 2018 року зареєстрував початок будівництва тут багатопрофільного курортного комплексу з апарт-готелем загальною площею понад 5 гектарів, повідомила на своїй сторінці депутат міськради Лілія Леонідова. У проекті орендатора йдеться, що на території пляжу хочуть побудувати 140 окремих будиночків, 7-поверховий готель на 137 номерів і паркінг на 120 машиномісць. А також прокласти дорогу, побудувавши під знаною "Трасою здоров’я" підземний тунель.

      Проте, хоч ці роботи і ведуться "на підставі містобудівного розрахунку і виданих Управлінням архітектури містобудівних умов і обмежень", але "на сайті містобудівного кадастру вони відсутні", уточнює Леонідова.

      На створення і роботу містобудівного кадастру витрачається величезні кошти з міського бюджету, але через дивні обставини відповідальні за нього особи обманюють одеситів шляхом систематичного склерозу. Все тримається на систематичному обмані і переховуванні від одеситів інформації, яку вони повинні отримувати за кілька кліків мишки! Дозвіл на забудову схилів і практично самої "Траси Здоров'я" були видані ще в липні 2018 року, але на сайті кадастру їх немає і по сьогоднішній день,
      – зазначила Леонідова.

      Окрім того, цей проект депутатській більшості, яку становить партія мера Геннадія Труханова "Довіряй ділам" і "БПП "Солідарність", вдалося "протягнути" на сесії міськради, уникнувши громадського обговорення. Незгодних одеситів просто вивели із залу, пропозицію зняти проект з голосування не підтримали і підло запевнили, що на "пляжі буде експлуатація вже існуючих споруд", – повідомляє депутат Леонідова.

      Активісти вже охрестили цей комплекс термітником через щільність і побоюються, що забудова призведе до зсуву ґрунту та унеможливить вільний прохід відпочивальників до пляжу.

      апартготель одеса, нічна троща
      Так має виглядати апарт-готель

      апартготель одеса, нічна троща
      Місце розташування апарт-готелю

      апартготель одеса, нічна троща
      Наказ від Одеської міської ради

      На думку активістів, будівництво незаконне. Бо невідомо, чи має інвестор дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції, без якого будь-яке будівництво вважається незаконним. Адже чому тоді під час нічного інциденту водій будівельної техніки ні активістам, ні поліції не показав документи, які мали б дозволяти проведення робіт?

      Уночі відбувся захват для зниження компенсаційної вартості. Так часто вчиняють забудовники: по-тихому зносять існуючі споруди і зелені насадження, аби потім у протоколі, коли буде офіційно складатися акт вирубки зелених насаджень, вказати, що їх там значно менше, ніж було по факту,
      – пояснює одеський громадський діяч Олексій Костржицький.

      Тим часом, уночі поліція таки приїхала за викликом активістів, але досі не зареєструвала в ЄРДР заяви і не вияснила особи нічного вандала, який кермував руйнівним бульдозером.

      Сьогодні ми викликали слідчо-оперативну групу і домоглися, щоб вони відкрити провадження. Ми написали з десяток заяв і роз’яснень щодо цього. Слідчо-оперативна група зареєструвала заяви і вже провела слідчі дії на місці,
      – прокоментував активіст Віталій Устименко.

      Одесити вимагають у поліції надати правову кваліфікацію і оцінку дій "нічного бульдозериста" та притягнути до відповідальності замовника і виконавця. За словами активістів, їм лишається лише одне – пильнувати і якнайшвидше реагувати на проведення будівельних робіт у подальшому, аби корумпована влада не вкрала черговий пляж.

      Читайте також: "Одеса чи бандитська республіка": чому Труханов саботує накази Луценка та Авакова?

      Додамо, що минулої ночі в Одесі відбулося ще одне трощення – магазин на ринку "Успіх" лідера одеського осередку політичної партії "Народний рух України" Михайла Кузаконя невідомі демонтували без попередження власників разом з майном на десятки тисяч доларів. 

      Кузаконь називає це "святковою помстою олігархічно-промислового клану на чолі з одеським мером Геннадієм Трухановим". Відомо, що Кузаконь не один рік бореться з корупцією в Одесі.

      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Полиция Новости недвижимости Криминальные новости Геннадий Труханов Публикации Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Нічна троща в Одесі: хто винен у черговому дерибані морського узбережжя?
      сегодня , 21:10 Нічна троща в Одесі: хто винен у черговому дерибані морського узбережжя?
      Катерина Петренко 312
      Андрей Магера: презираю тех украинцев, кто уехал на заработки в Россию
      сегодня , 19:01 Андрей Магера: презираю тех украинцев, кто уехал на заработки в Россию
      Наталя Ромашова 548
      Російська економіка проти Путіна
      сегодня , 17:01 Російська економіка проти Путіна
      Борис Немировський 11109
      12 блюд на Святвечер
      сегодня , 15:01 12 блюд на Святвечер
      Олена Булан
      Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      сегодня , 13:00 Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      Іван Яковина 650
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук