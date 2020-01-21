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      Ничего не было сделано, – Грета Тунберг обратилась к бизнес-элите в Давосе: видео

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      Грета Тунберг обратилась к бизнес-элите в Давосе / asia.nikkei.com

      Эко-активистка Грета Тунберг на всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнула важность действий, а не только разговоров.

      Грета Тунберг таким образом обратилась к элите бизнеса, пишет Bloomberg.

      Раньше: "Поставить их к стенке": Грета Тунберг вляпалась в громкий скандал из-за резкого высказывания

      По словам 17-летней активистки, климат и окружающая среда в мире сейчас "горячая тема" благодаря давлению молодых людей.

      Однако, если вы посмотрите на это под другим углом, то увидите, что почти ничего не было сделано. Глобальные выбросы CO2 не сократились,
      – отметила Тунберг.

      Заметим, что только несколько руководителей компаний нефтяной, газовой и угольной промышленности, которые несут главную ответственность за потепление планеты, присутствовали на выступлении Тунберг.

      Грета Тунберг обратилась к бизнес-элите в Давосе: видео

      Справка. В этом году впервые экологические риски входят в 5 основных долгосрочных проблем, которые рассмотрят на форуме. Больше – по ссылке.

      Что известно о Всемирном экономическом форуме в Давосе?
      Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария).

      Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

      Кто такая Грета Тунберг: коротко

      Грета Тунберг – одна из самых известных эко-активисток современности. Девочка выступила с гневной речью на саммите ООН по климату. Сокрушительную критику школьница обрушила в сторону мировых лидеров, обвинив их в "краже детства". Она считает, что политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата.

      Кстати: Знаменитая эко-активистка Грета Тунберг станет героиней документального фильма

      В своей пламенной речи Грета обвинила мировых лидеров в измене по отношению к новому поколению. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.

      Недавно Грета Тунберг стал человеком года по версии Time.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Давос 2020 Бизнес Экология Грета Тунберг
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