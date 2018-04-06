Нидерландский суд отказал Ахметову в размораживании активов: на кону 820 млн долларов

Арбитражный суд в Амстердаме отказал холдингу System Capital Management (СКМ) Рината Ахметова в размораживании нидерландских активов. Спор относительно долгов за "Укртелеком" продолжается.

Об этом сообщает DW.

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Согласно решению нидерландского суда от 5 апреля, активы Ахметова остаются в заблокированном состоянии.

Адвокаты украинского олигарха не смогли убедить судей разморозить активы компании. Поэтому на кону 820,5 миллионов долларов. Сейчас до сих пор запрещено продавать и переоформлять активы компании Ахметова. Однако, как сообщили в пресс-прелизе СКМ, замораживание не влияет на операционную деятельность холдинга.

Компания самого богатого украинца собирается и в дальнейшем оспаривать замораживание в судах.

"Активы Ахметова были заморожены по иску компании Raga Establishment, за которой стоит Денис Горбуненко, бизнес-партнер и друг миллиардера Дмитрия Фирташа. Ахметов не рассчитался за купленный им в 2013 году у Raga "Укртелеком". Из согласованной суммы в 860 миллионов долларов СКМ заплатил только 100 и перестал платить вскоре после того, как Фирташ был арестован в Вене по ордеру США ", – рассказывают в DW.

Напомним, суд Амстердама заморозил акции компаний известного украинского олигарха Рината Ахметова, которые зарегистрированы в голландской юрисдикции – речь идет о ДТЭК и "Метинвест". Таким образом в Нидерландах выполнили решение Кипрского окружного суда по делу "Укртелекома".