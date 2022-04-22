Нидерланды увеличат импорт сжиженного природного газа

Министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен сообщил, что на ближайшую зиму газохранилища будут максимально заполнены.

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Государственная компания Energie Beheer Nederland заполнит газохранилище Bergermeer на 70% от его мощности. Общие расходы зависят от цены на газ и оцениваются в 623 миллиона евро.

Также предполагается увеличение импорта сжиженного природного газа, хранящегося на газовых терминалах в Роттердаме и Эемсхафене.

Еще одним элементом замещения импорта газа из России должно стать энергосбережение.

Австрия отказалась от импорта российской нефти .

Заметим . Нидерланды решили отказаться от российского газа вслед за Литвой, Латвией и Эстонией. В начале апреля Литва полностью отказалась от газа из России. Эстония и Латвия намерены отказаться от российского газа уже с 2023 года.

Согласно 5-му пакету санкций ЕС против России, импорт российского угля для Евросоюза, в том числе Нидерландов, закончится 11 августа.

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