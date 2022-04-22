Нидерланды планируют отказаться от российского газа до конца года
Источник:NOS
Нидерланды на фоне российской агрессии против Украины хотят до конца 2022 отказаться от российского газа. Также Нидерланды откажутся от закупки российского угля.
Нидерланды увеличат импорт сжиженного природного газа
Министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен сообщил, что на ближайшую зиму газохранилища будут максимально заполнены.
Обратите внимание Австрия, Германия и Венгрия против эмбарго на российский газ
Государственная компания Energie Beheer Nederland заполнит газохранилище Bergermeer на 70% от его мощности. Общие расходы зависят от цены на газ и оцениваются в 623 миллиона евро.
Также предполагается увеличение импорта сжиженного природного газа, хранящегося на газовых терминалах в Роттердаме и Эемсхафене.
Еще одним элементом замещения импорта газа из России должно стать энергосбережение.
Австрия отказалась от импорта российской нефти .Заметим . Нидерланды решили отказаться от российского газа вслед за Литвой, Латвией и Эстонией. В начале апреля Литва полностью отказалась от газа из России. Эстония и Латвия намерены отказаться от российского газа уже с 2023 года.
Согласно 5-му пакету санкций ЕС против России, импорт российского угля для Евросоюза, в том числе Нидерландов, закончится 11 августа.
Узнайте больше – удары Запада серьезные, России будет некуда девать газ – Саакян: смотрите видео