В матче между сборными Нидерландов и Франции гол был забит перед самым перерывом. Отличился Вейналдум за хозяев поля.

Читайте также: Словакия – Украина: видео голов матча Лиги наций У сборной Нидерландов прошла атака, когда ошиблись защитники французов, дав пробить Бабелю. Однако с ударом соперника справился Льорис. И мяч отлетел к Вейналдуму, который в касание переправил мяч в ворота. Видео гола Вейналдума в ворота сборной Франции