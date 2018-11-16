Нидерланды – Франция: видео гола матча Лиги наций
В матче между сборными Нидерландов и Франции гол был забит перед самым перерывом. Отличился Вейналдум за хозяев поля.
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У сборной Нидерландов прошла атака, когда ошиблись защитники французов, дав пробить Бабелю. Однако с ударом соперника справился Льорис. И мяч отлетел к Вейналдуму, который в касание переправил мяч в ворота.
Видео гола Вейналдума в ворота сборной Франции
Источник: 24 Канал
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