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Аргентина в напряженном матче победила Нигерию и вышла в плей-офф Чемпионата мира

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Нигерия – Аргентина результат матча Чемпионата мира 2018
Нигерия – Аргентина результат матча Чемпионата мира 2018

Сборные Нигерии и Аргентины на Чемпионате мира в этом матче разыгрывали одну из возможных путевок в плей-офф. Победитель проходил дальше, проигравший ехал домой. Win or GO Home.

Поэтому для сборной Аргентины этот матч был уровня финала. Неудачный старт на мундиале вызвал немалое давление на них. Способствовала этому и пресса, и болельщики. Но критика была вполне закономерной –  команда не сумела обыграть Исландию, не реализовав пенальти, и была по игре разгромлена сборной Хорватии. Win or GO Home.

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Сборная Нигерии была в несколько более простой ситуации. Команда имела в активе три очка, и в матче против Аргентины их устраивала и ничья. Главное, чтобы в параллельном матче Исландия не выиграла с разницей в три гола и больше.

Аргентинцы прогнозируемо "перетасовали" состав, оставив в запасе Кабальеро, который "привез" себе первый гол в матче с хорватами. Также со старта вышел Игуаин, в то время как Агуэро остался на скамейке запасных.

Выйти вперед "альбиселесте" удалось еще в первом тайме. Закидывание со своей половины поля от Банеги, и Месси выиграет забег у соперника, принимает мяч и точно пробивает по воротам сборной Нигерии. Голкипер Узохо довольно поздно среагировал на этот удар, пропустив его. Это гол стал 100-ым на этом чемпионате мира.

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Вскоре после удара Месси вратарь переправит мяч в штангу, до этого Узохо получит от Игуаина, который не успеет на пас.

Однако второй тайм все изменил. Сначала в ворота сборной Аргентины назначен пенальти. Маскерано в собственной штрафной завалил Балогуна. Арбитр Чакыр в этом моменте был неумолим. Удар с 11-метровой отметки четко реализовал Мозес, пробив почти по центру, в то время как вратарь бросился в правый от себя угол.

Стоит отметить, что впоследствии арбитр будет иметь основания назначить еще одно пенальти, когда мяч попадет в руку Рохо. Но даже после просмотра повтора судья не даст пенальти.

И именно Рохо придется стать героем этой встречи. Он окажется на месте центрфорварда и в касание замкнет прострел с правого фланга от партнера.

Аргентина побеждает и празднует выход в плей-офф. Там они сыграют со сборной Франции. Нигерийцы же имеют повод указывать на предвзятое судейство.

Аргентина – Нигерия 2:1

Голы: Месси, 14, Рохо 83, – Мозес, 48 (пен)

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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