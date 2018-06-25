Нигерия – Аргентина: прогноз на матч Чемпионата мира

Сборная Аргентины в матче против Нигерии на Чемпионате мира имеет последний (и единственный) шанс выйти из группы, чтобы продолжить борьбу за чемпионство. Хотя и здесь не все будет зависеть только от аргентинских футболистов.

Сборная Нигерии, хоть и опережает Аргентину в турнирной таблице и занимает вторую строчку (аргентинцы последние), не является фаворитами в матче против "альбиселесте". В William Hill победа африканской сборной оценена коэффициентом 6,00. Сборная Аргентины, несмотря на неудачный старт, имеет коэффициент 1,53. Ничья в этом матче – 4,20.

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На то, что Лионель Месси наконец забьет на Чемпионате мира свой первый гол, коэффициент 1,80.

Значительно больший коэффициент на победу сборной Нигерии дает PariMatch – 6.70. В то время как на победу сборной Аргентины без изменений – 1,53. Ничья получила несколько больший коэффициент – 4,30.

На то, что забитые голы будут в обоих таймах, коэффициент 1,69. Что нет – 2,10.

Наибольший коэффициент на победу Нигерии – в "Фаворит" – 7,00. Но насчет Аргентины изменения незначительны – всего 1,51. Что касется ничьей, то она получила 4,45.