Нигерия – Аргентина: видео голов и моментов матча

Сборная Аргентины в ворота Нигерии гол на Чемпионате мира забила уже на 14 минуте.

Первый гол на Чемпионате мира забил Лионель Месси. Он получил пас со своей половины поля на ход, на скорости обошел защитника и пробил мимо вратаря в дальний угол. В этом моменте ошибся голкипер,который поздно среагировал на удар аргентинца.

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Гол Месси в ворота Нигерии

Отыгрались нигерийцы уже после перерыва. Маскерано в своей штрафной завалил соперника, и арбитр назначил пенальти. Удар с 11-метровой отметки реализовал Мозес, пробив низом почти по центру ворот.

Гол с пенальти в ворота Аргентины