Нигерия – Исландия: видео голов и моментов матча

Несмотря на то, что сборная Исландии больше атаковала в матче против Нигерии, именно африканская сборная первой забила в этой игре.

Нигерийцам удалась быстрая контратака, и Мозес получил пас на ход. Дойдя почти до конца поля, полузащитник мощно навесил в штрафную, где мяч в прыжке остановил Муса. Оказавшись перед вратарем, форвард пробил мимо голкипера.

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Гол Нигерии в ворота Исландии

Муса в этом матче оформил дубль. Он получил пас со своей половины поля и на скорости обошел своего соперника, вошел в штрафную, где его чуть не сбили, обыграл голкипера и пробил по воротам, где были двое защитников.

Дубль Мусы

Сократить отставание в счете Исландия могла с пенальти, которое назначили после использования видеоповтора. Но Сигурдсон пробил выше ворот.