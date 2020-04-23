Ник Вуйчич извинился за скандал с роликом про Шария: он требует удалить видео

Знаменитый австралийский писатель и мотивационный тренер Ник Вуйчич 23 апреля заявил, что блогер Анатолий Шарий использовал его видео в политических целях. Вуйчич призвал Шария удалить ролик.

Соответствующее видеообращение Вуйчич опубликовал у себя на фейсбук-странице. Он, в частности, извинился за то, что Шарий "неправильно" и в "политических целях" использовал видео, на котором Вуйчич якобы расхваливает блоггера.

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Вы знаете меня, я люблю всех людей и никогда не хотел быть использован в политических целях. Меня ввели в заблуждение... Анатолий, пожалуйста, удалите видео, взятое вами на сервисе Cameo,

– призвал Вуйчич.

Он отметил, что теперь более осторожно будет относиться к людям, которые заказывают у него видео.

Смотрите видео обращение Ника Вуйчича:

Что этому предшествовало

Ранее активист Сергей Стерненко рассказал на своем ютуб-канале, что Шарий якобы купил за 650 долларов видео Вуйчича и боксером Майком Тайсоном на Cameo. На этом сайте каждый желающий может заплатить знаменитости, чтобы она записала видеообращение. В Вуйчича были видео, где он записывал для других людей тоже за деньги на том же фоне, что для Шария.

Для того, чтобы доказать, как просто можно купить видео со знаменитостью на Cameo, Стерненко заплатил 25 долларов актеру из сериала "Игра престолов". После этого актер записал видео, на котором поздравляет Шария с тем, что он стал "работником месяца в МакДональдз".

Реакция Шария

В то же время блогер отреагировал на видео Стерненко и обращение Вуйчича с призывом удалить ролик. Он утверждает, что не покупал видео на Cameo и написал представительнице Вуйчича в Украине.

Я не обманывал Вуйчича. Я не просил никакой политической поддержки. Я вообще ничего у него не просил. Я легко могу это доказать, а доказывать то, что его кто-то обманул, будет он, а не вы, его подставили,

– утверждает Шарий.

Отметим, что представитель Вуйчича Яна Кучеренко написала пост о том, что Шарий использовал знаменитого писателя в "грязной политической игре". Но позже она удалила пост.

Шарий также в своем видео показал переписку с Кучеренко, где утверждает, что якобы ничего не платил Вуйчичу.



Удаленный пост Яны Кучеренко / Скриншот

Что известно об Анатолие Шарие?

Известный в Ютюбе блогер из Киева, который транслирует свою пророссийскую позицию. Он часто негативно говорит о Евромайдане и проукраинских активистах. В качестве примера, в одном из своих блогов Шарий назвал российско-украинскую войну на Донбассе "гражданской войной". Почти все его рассуждения похожи на месседжи российской пропаганды. Шарий часто критикует украинскую власть, при этом искажая информацию.