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      Ник Вуйчич стал советником мэра Львова

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      Андрей Садовый назначил Ника Вуйчича внештатным советником
      Андрей Садовый назначил Ника Вуйчича внештатным советником / Zaxid.net

      Всемирно известный мотивационный тренер и религиозный проповедник Ник Вуйчич впервые посетил Львов.

      В рамках своего визита он встретился с мэром Львова Андреем Садовым.

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      Городской председатель Львова вручил Нику бейдж внештатного советника городского головы по вопросам инклюзивного образования и пригласил к совместной работе.

      Вы – легенда, вы вдохновляете людей. Уверен, что наш город получит большой толчок благодаря вашему визиту. Ведь Львов это особый город – это культурная столица и душа Украины,
      – сказал Садовый во время встречи с Вуйчичем.

      Вуйчич, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием, отметив, что ему приятно видеть прогресс Украины и Львова.

      Кто такой Ник Вуйчич?
      Христианский проповедник и мотивационный тренер. От рождения живет без рук и ног. Впервые посетил Украину в июле 2008 года в Тернополе. В сентябре 2017 года в Киеве принимал участие в праздновании Дня благодарения и 500-летии Реформации. С 2010 года женат на Канае Мияхаре. Пара воспитывает 4-х детей.

      Теги: Новости Украины Мотивация Инклюзивность Андрей Садовой Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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