Ник Вуйчич стал советником мэра Львова

Всемирно известный мотивационный тренер и религиозный проповедник Ник Вуйчич впервые посетил Львов.

В рамках своего визита он встретился с мэром Львова Андреем Садовым.

Читайте также: Ник Вуйчич впервые приедет во Львов: что нужно знать о выступлении известного мотивационного спикера

Городской председатель Львова вручил Нику бейдж внештатного советника городского головы по вопросам инклюзивного образования и пригласил к совместной работе.

Вы – легенда, вы вдохновляете людей. Уверен, что наш город получит большой толчок благодаря вашему визиту. Ведь Львов это особый город – это культурная столица и душа Украины,

– сказал Садовый во время встречи с Вуйчичем.

Вуйчич, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием, отметив, что ему приятно видеть прогресс Украины и Львова.

Кто такой Ник Вуйчич?

Христианский проповедник и мотивационный тренер. От рождения живет без рук и ног. Впервые посетил Украину в июле 2008 года в Тернополе. В сентябре 2017 года в Киеве принимал участие в праздновании Дня благодарения и 500-летии Реформации. С 2010 года женат на Канае Мияхаре. Пара воспитывает 4-х детей.