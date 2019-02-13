Никак не остановятся: в России хотят отправить на выборы в Украину краткосрочных наблюдателей

В России заявляют, что собираются использовать "свое право" участвовать в международном наблюдении за президентскими выборами в Украине.

24 канал сообщал, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет рассматривать участие представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине. Все из-за того, что украинский парламент принял решение о запрете участия российских наблюдателей в украинских президентских и парламентских выборах.

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Так, сначала в Москве решили таки прислушаться и не отправлять своих представителей в Украину из соображений безопасности. Однако 12 февраля резко изменили мнение: заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин 12 февраля заявил, что Россия продолжит настаивать на участии своих наблюдателей в украинских выборах.

Теперь появилось официальное заявление российского министерства иностранных дел.

Российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ, в данном случае – в Украине. Наши действия основаны на взаимных обязательствах всех стран ОБСЕ обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателей к выборам друг друга,

– говорится в сообщении.

В российском ведомстве заявили, что подадут своих кандидатов в состав краткосрочного компонента миссии БДИПЧ и добавили, что получили от ОБСЕ приглашения.

"Надеемся, что российским кандидатам будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения. Краткосрочные наблюдатели миссии БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования", – говорится в сообщении МИД России.

Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?Россия постарается повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.



В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения к закону о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.



8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украину. Причиной такого решения в РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.



Однако 12 февраля в России уже отказались от своих слов и заявили, что будут отстаивать право отправлять своих наблюдателей в Украину.