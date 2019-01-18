Никакие санкции не остановят: в Германии объяснили, почему "Северный поток-2" таки построят

Строительство "Северного потока-2" из России в Германию не остановит ничто. Даже если западные компании выйдут из проекта газопровода под давлением санкций, РФ сможет завершить его сама.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас на форуме Politik-Talk в Берлине, передает DW.

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Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к сворачиванию проекта. В таком случае Россия реализует его самостоятельно, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину,

– заявил Маас.

Дипломат отметил, что сейчас при участии ЕС ведутся переговоры о том, чтобы после запуска проекта, транзит газа по Украине все же был сохранен.

"Эти переговоры, однако, потеряют смысл, если США введут санкции и россияне самостоятельно достроят газопровод", – добавил он.

Напомним, несмотря на возражения со стороны мирового сообщества строительство "Северного потока-2" продолжается. В конце декабря оператор проекта компании Nord Stream 2 сообщил, что на сегодня уже уложили около 370 километров скандального газопровода, который будет поставлять газ из России в Германию в обход Украины.

Что такое "Северный поток-2"?​Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.