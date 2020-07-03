Власти Львова запретили работу ночных развлекательных заведений. Причиной стало распространение COVID-19 в городе и области.

Об этом решении сообщили на официальном сайте Львовского городского совета. Его приняли на внеочередном заседании городского совета.

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Работу ночных клубов запретили на территории Львова и еще трех селах городского типа 2 июля.

Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространению эпидемии острой респираторной болезни COVID-19 на территории города Львов, Винники, Брюховичи и Рудного,

— говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия рекомендует заведениям общественного питания не работать после 22:00. Из-за нарушения запрета предупреждения получили уже 4 ресторана в центре Львова.

Справка. Карантин во Львове для кафе, ресторанов и фитнес-клубов ослабили 24 июня. Тогда разрешили работать залам ресторанов и кафе при условии, если в помещении будет не больше 10 человек. Также в рестораны можно ходить только в масках, а на входе посетителям должны измерять температуру.