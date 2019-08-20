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      Никаких проблем с выплатами долгов нет, даже без денег МВФ, – Нацбанк

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      В Украине нет проблем с обслуживанием внешнего долга
      В Украине нет проблем с обслуживанием внешнего долга / Иллюстративное фото (dn.ua)

      Проблемы с погашением внешнего долга Украины в 2019 году нет, даже несмотря на вероятное отсутствие финансирования со стороны Международного валютного фонда.

      Об этом заявил журналистам во вторник, 20 августа, заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, пишет УНИАН.

      Читайте также: Мировой экономический кризис 2020 года: сможет ли Украина уберечься от новых потрясений

      По его словам, по сравнению с 2018 годом ситуация даже намного лучше.

      На счетах правительства есть более 2 миллиардов долларов и десятки миллиардов гривен. Никаких проблем с финансированием до конца 2019 года Минфин не имеет,
      – отметил Сологуб.

      К тому же, сложная ситуация на мировых финансовых рынках обошла Украину, которая "практически выполнила программу заимствований".

      Впрочем, новая программа финансирования со стороны МВФ важна, ведь от ее условий отталкиваются другие кредиторы Украины. То есть, "программа МВФ очень важна для цены заимствований". Теперь же многие страны с худшими финансовыми параметрами, чем в Украины, привлекают кредиты с лучшими условиями.

      Отметим, миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, чтобы определить, насколько выполнены условия для предоставления следующего транша кредита (говорилось об 1,3 миллиарда долларов).

      Однако из-за отмены Конституционным судом статьи об ответственности за незаконное обогащение и досрочных выборов в Украине, в МВФ решили продолжить разговор о кредитовании уже после избрания Рады и формирования нового правительства.

      Читайте также: Когда Украина получит следующий транш от МВФ и на что пойдут деньги

      blog_ava
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      Теги: Кабинет Министров Украины Деньги НБУ Министерство финансов Украины МВФ госдолг
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