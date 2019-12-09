Никаких соглашений с Москвой: в Германии написали петицию к Меркель перед нормандской встречей

Граждане Германии, которые являются выходцами из стран бывшего СССР, написали петицию к канцлеру Ангеле Меркель с призывом не заключать сделку с Москвой, которая будет поощрять агрессора.

Петицию опубликовали в сети накануне встречи в нормандском формате.

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Инициатором петиции стал Владимир Папков – предприниматель, продюсер и общественный деятель. Лист открыт для подписания всеми неравнодушными.

Никаких соглашений, направленных на укрепление влияния России в Европе – ни вследствие увеличения поставок газа, ни через использование российских "миротворцев" в зоне Донбасса – не должно быть заключено. Достаточно поощрять агрессора нашим молчанием и равнодушием к его преступлениям!

– говорится в обращении.

Автор подчеркнул, что уже несколько поколений европейцы живут без войны, ведут спокойную жизнь, однако российская власть уже начала агрессию против них.

"Но война против европейцев, которую начала российская власть уже идет. И она не ограничивается угрозами российских лидеров, охотно транслируется их телеканалами", – отметил автор петиции.

По словам автора письма, российская власть совершает преступления не только в Сирии и на Донбассе, но и на улицах европейских городов. Поэтому европейцам уже пора прекратить поддаваться на угрозы и энергетический шантаж со стороны Кремля.

Мы не призываем к насилию, но ни о каких приоритетах экономической выгоды в отношениях с современной Россией не может быть и речи, госпожа Меркель. Наоборот: мы, европейцы, готовы затянуть пояса, временно ограничить свое энергопотребление. Мы требуем от вас твердых и решительных действий во имя свободного будущего наших детей,

– подчеркнули в петиции.

Что известно о встрече в нормандском формате9 декабря 2019 года во Франции на переговоры впервые за три года соберутся лидеры Украины, Франции, Германии и России. Нормандская четверка встретится в Париже в 16 часов по местному времени (это 17 часов по Киеву). После, на 19.00 часов запланирована совместная конференция.

Перед заседанием канцлер Германии Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентами России и Украины: в 15 часов будет общаться один-на-один с Путиным, а через пол часа – с Зеленским.

По убеждению экспертов, не стоит ожидать особых результатов. Главная причина – позиции Украины и России остались неизменно противоположными. Зеленский настаивает на выполнении сначала безопасной части Минских соглашений, а затем политической. Россия хочет проведения выборов в ОРДЛО и прямых переговоров Киева с пророссийскими оккупационными администрациями.

Кроме того, многие эксперты утверждают, что любая сделка будет для Украины отрицательной, ведь будет иметь в себе компромисс.