Никакого дипломатического скандала не будет, – Кулеба о заявлении Болгарии относительно Украины

На Одесчине планируют создать 5 объединенных территориальных общин: Болградскую городскую и 4 сельские. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что 20 мая параллельно состоялись 2 процесса: с одной стороны болгарский парламент принял резкое заявление о планируемых административных изменениях. Зато глава МИД Украины имел конструктивные разговоры и с министром иностранных дел Болгарии.

И они вместе искали взаимоприемлемое для обеих сторон решения. Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в эфире 24 канала.

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"Я считаю, что никакого дипломатического скандала не будет. Мы настроены, чтобы права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в Украине защищались", – отметил глава МИД Украины.

Он также рассказал, что реформа будет предусматривать все возможности для сохранения самобытности болгар, поэтому в МИД дипломатическими путями будут искать приемлемые решения.

Справка. Реформа децентрализации предполагает передачу полномочий и финансов от центральной государственной власти в органы местного самоуправления. В то же время сельские, поселковые, городские советы и их исполкомы должны иметь широкие полномочия и достаточно денег, чтобы иметь возможность самостоятельно решать все местные вопросы и нести за это ответственность.

Дмитрий Кулеба отметил, что вопрос административно-территориальной реформы не относится к прямой ответственности МИД. Этим занимаются в Министерстве регионального развития, и они введут непосредственный диалог с обществом.

Однако отметил, что главной целью является сохранить Белгородский район в качестве единицы целостной, потому что он является определенным символом для болгарских партнеров.

Но с таким успехом можно сказать, что административное деление на территориальные общины мешает развитию украинской самобытности. Это абсолютно не связанные между собой вещи. Идентичность вполне может развиваться между ОТО и внутри страны, в общем,

– пояснил Дмитрий Кулеба.

Чем недовольны в Болгарии?Согласно решению правительства Украины Белгородской район Одесской области должен быть разделен на 5 территориальных общин, где этнические болгары больше не будут большинством. По мнению Софии, это ударит по правам болгарского меньшинства. По неофициальным данным, она насчитывает около 250-300 тысяч человек.

О подаче меморандума против России

Дмитрий Кулеба отметил, что в МИД Украины тщательно готовятся к этому процессу. 21 мая в Министерстве смотрели и географическую карту со всеми деталями произошедшего, а также юридические документы.

Абсолютно настроены на то, чтобы привлечь РФ к международно-правовой ответственности, и сделать это по максимуму,

– добавил министр иностранных дел.

Впрочем он также отметил, что воздержится от дальнейших комментариев по этой ситуации, чтобы его слова никоим образом не были интерпретированы как попытка влияния.

Напомним. МИД Украины 22 мая подаст в Международный морской суд меморандум против России. Говорится о деле о незаконном задержании украинских кораблей и 24 членов их экипажа.

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