Никакого драматизма и драконьих штрафов, – Маркарова об изменениях для ФЛП
Крупные компании, которые маскируются под ФЛП и уклоняются от уплаты налогов, имеют год для налаживания ситуации. Зато малый бизнес сможет вести свои дела прозрачно.
Дополнительных поступлений от физических лиц-предпринимателей не ожидают, об этом сказала глава министерства финансов Оксана Маркарова в интервью LB.ua.
Важный указ президента: Зеленский инициирует мораторий на проверки ФЛП
Она пояснила, что никто "не предлагает предпринимателям ставить себе дорогие кассовые аппараты, которые через посредников стоят дорого и дорогие в обслуживании". Для этого создадут бесплатную электронную программу на сайте Государственной налоговой службы.
Мы оттестировали восемь новейших программ. Оттестируем столько, сколько надо – хоть 50, хоть 100. Эта фискализация наступит только 1 января 2021 года. Она будет удобна, бесплатна и не влечет за собой каких-то драконовских штрафов,
– отметила министр.
Маркарова добавила, что малый бизнес сможет "не тратить дополнительных ресурсов", чтобы вести свои дела.
"Крупные компании, которые уклонялись от уплаты налогов, маскируясь под ФЛП, имеют год на то, чтобы поправить свою бизнес-модель и платить налоги как положено. Вот и все, что изменится", – добавила она.
Глава Минфина подчеркнула, что в этом "нет никакого драматизма и никакого ухудшения". Маркарова также добавила, что никакого давления на ФЛП не будет, только "программа новой службы" с малым бизнесом.
К сожалению, сейчас мы слышим много мифов, которые распространяют крупные компании, а не сам малый бизнес. И мы сейчас еще за год до введения воплотим специальную программу для настоящих ФЛП, чтобы ответить на их опасения давления со стороны налоговиков,
– подчеркнула она.
По словам главы ведомстве, "Министерство финансов и налоговая служба очень четко коммуницируют с предпринимателями".
Читайте также: "Слуга народа" предлагает закрывать "спящие" ФЛП
Законопроект о кассовых аппаратах: что нужно знать
- Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа", и он предусматривает запуск работы в Украине электронных кассовых аппаратов.
- Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.
- Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.
- Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.
Выбор редакции
-
Никаких дискуссий, – Загороднюк прокомментировал заявление РФ относительно "признания" оккупациисегодня , 00:15
-
Главные новости: Смертельная перестрелка в Харькове, Медведчук снова летал в Москву25 октября , 22:33
-
Похитительнице младенца в Киевской области избрали меру пресечения25 октября , 21:35