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"Никакой политической подтасовки": в Google ответили на обвинения Трампа

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В Google ответили на обвинения Трампа
В Google ответили на обвинения Трампа / NBC Chicago

Компания Google опровергла обвинения президента США Дональда Трампа о том, что его поисковая система якобы показывает только плохие новости об американском лидере.

По словам представителей Google, поисковик не выдает результаты, опираясь на конкретную политическую позицию, поэтому упреки Трампа безосновательны, передает LiveMint.

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Накануне глава Белого дома заявил, что результаты поиска Google по запросу "Trump News" показывают только точку зрения и освещения событий "фейковых" СМИ и пригрозил "заняться этим вопросом".

Зато в Google заверили, что "поисковик не используется для продвижения политической повестки дня, и его механизмы не подтасовывают результаты под какую-то политическую идеологию".

Ежегодно мы внедряем сотни улучшений для наших алгоритмов, чтобы обеспечить высококачественный контент в ответ на запросы пользователей. Мы постоянно работаем над улучшением Поиска Google, и мы никогда не оцениваем результаты поиска, чтобы манипулировать политическими настроениями,
– говорится в заявлении компании.

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Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Техно Интернет Google Информационные технологии
Источник: 24 Канал
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